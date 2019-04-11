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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      На що надіявся штаб Зеленського, коли викликав Порошенка на дебати

      989 Читать новость на русском
      Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка
      Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Ще коли ЦВК не втигла оголосити результати першого туру виборів, Володимир Зеленський почав показувати Петру Порошенку, що він не боїться дискусії, приймати його виклики. Тим більше, він сам зробив виклик – першим запросив президента на дебати.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Роман Кравець.

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      Журналіст зазначив, що зі своїх джерел знає, що штаб ЗЕкандидата сподівався, що чинний президент забоїться двох речей. Перше, це здача аналізів, друге – виходити на таке велике приміщення як стадіон.

      Він не злякався натовпу, а того, що його закликає шоумен на шоу. І цей ж шоумен диктує йому правила. Тепер йому доведеться приймати чужі правила та грати за ними,
      – заявив Роман Кравець.

      Якщо в ідеалі це має бути боротьба ідеологій та змістів, то ймовірно, що це може звестися до боротьби емоціями.

      зеленський порошенко вибори
      Петро Порошенко та Володимир Зеленський не можуть домовитися про проведення дебатів

      Що відомо про дебати? Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати.

      Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон". Пізніше Порошенко запропонував Зеленському провести дебати на стадіоні 14 квітня, однак шоумен поки що наполягає на "стадіонних" дебатах 19 квітня.

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      Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати, у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

       

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 10 квітня 2019 року

       

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      10 квітня
      19869
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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