Чому Порошенку не варто погоджуватися на всі умови Зеленського щодо дебатів

Петру Порошенку не треба погоджуватися і виконувати усі забаганки його конкурента Володимира Зеленського щодо дебатів, адже це може підірвати довіру прибічників чинного президента. Водночас прихильники артиста навпаки отримують від цього потіху.

Про це у коментарі журналістам 24 каналу сказав медіаексперт Отар Довженко.

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Володимир Зеленський наполягає, що дебати мають пройти на НСК "Олімпійському" 19 квітня. Водночас, Порошенко заявив, що готовий прийти на стадіон 14 квітня, адже 19 числа дебати мають пройти у студії Суспільного мовника.

"Кожна сторона хоче диктувати умови іншій. Є таке правило – мистецтво війни, коли сторона, яка обирає поле бою, має перевагу. Я думаю, що вони найперше керуються тим, що ми забили стрілку, а інша сторона прийшла", – зауважив Довженко.

Він нагадав, що чинний президент погодився на пропозицію Зеленського провести дебати на "Олімпійському". Проте, йому не варто виконувати усі умови лідера "95 Кварталу".

Якщо Порошенко далі буде виконувати всі ці забаганки, то врешті навіть його прибічники, які не сильно вмотивовані, почнуть сумніватися і питати, чому наш кандидат бігає і міняє свої рішення кожен раз, коли Зеленський видає якусь нову забаганку. Тим більше, наскільки я спостерігаю за риторикою прибічників Зеленського, їх це все потішає, і вони вважають, що їхній кандидат на прощання перед тим як послати Порошенка в історію, змусив його принизитися,

– пояснив Довженко.

Тому виходить, що кожна сторона тлумачить все, що відбувається у спосіб, вигідний для неї.

Окрім того, медіаексперт переконаний, що дебати між кандидатами все ж відбудуться, проте невідомо у який спосіб. Ймовірно, вони порозуміються напередодні 14 і 19 квітня, і вирішать, хто куди має приходити.

"Якщо дебати не відбудуться через те, що один не прийде в якийсь день в одне місце, а другий не прийде в інший день в друге місце, буде велике розчарування. У тому числі і в західних спостерігачів, які вбачають у дебатах цивілізований інструмент, передвиборний суспільний інститут. І вони чекають від кандидатів цивілізованого проведення дебатів", – додав він.

Водночас, медіаексперт переконаний, що хід дебатів не зможе кардинально змінити рейтинги Порошенка чи Зеленського.

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже жодних офіційних заяв не було. Неясною була і дата проведення дебатів. Порошенко заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон. Очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.



Вартість їх проведення може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних.