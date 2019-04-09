Почему Порошенко не стоит соглашаться на прихоти Зеленского относительно дебатов

Петру Порошенко не надо соглашаться и выполнять все прихоти его конкурента Владимира Зеленского относительно дебатов, ведь это может подорвать доверие сторонников действующего президента. В то же время сторонники артиста наоборот получают от этого потеху.

Об этом в комментарии журналистам 24 канала сказал медиаэксперт Отар Довженко.

Читайте также: Зачем Порошенко и Зеленский устроили шоу с дебатами: объяснение медиаэксперта

Владимир Зеленский настаивает, что дебаты должны пройти на НСК "Олимпийском" 19 апреля. В то же время, Порошенко заявил, что готов прийти на стадион 14 апреля, ведь 19 числа дебаты должны пройти в студии Общественного вещателя.

"Каждая сторона хочет диктовать условия другой. Есть такое правило – искусство войны, когда сторона, выбирает поле боя, на котором имеет преимущество. Я думаю, что они в первую очередь руководствуются тем, что мы забили стрелку, а другая сторона пришла", – отметил Довженко.

Он напомнил, что действующий президент согласился на предложение Зеленского провести дебаты на "Олимпийском". Однако, ему не следует выполнять все условия лидера "95 Квартала".

Если Порошенко дальше будет выполнять все эти прихоти, то в конце даже его сторонники, которые не сильно мотивированы, начнут сомневаться и спрашивать, почему наш кандидат бегает и меняет свои решения каждый раз, когда Зеленский выдает какую-то новую прихоть. Тем более, насколько я наблюдаю за риторикой сторонников Зеленского, их это все утешает, и они считают, что их кандидат на прощание перед тем как послать Порошенко в историю, заставил его унизиться,

– пояснил Довженко.

Поэтому получается, что каждая сторона толкует все, что происходит способом, выгодным для нее.

Кроме того, медиаэксперт уверен, что дебаты между кандидатами все же состоятся, однако неизвестно каким образом. Вероятно, они найдут общий язык накануне 14 и 19 апреля, и решат, кто куда должен приходить.

"Если дебаты не состоятся из-за того, что один не придет в какой-то день в одно место, а второй не придет в другой день во второе место, будет большое разочарование. В том числе и у западных наблюдателей, которые видят в дебатах цивилизованный инструмент, предвыборный общественный институт. И они ждут от кандидатов цивилизованного проведения дебатов", – добавил он.

В то же время, медиаэксперт убежден, что ход дебатов не сможет кардинально изменить рейтинги Порошенко или Зеленского.

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", ведь пока никаких официальных заявлений не было. Также в последнее время неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что ждать Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как того требует закон. Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.



Стоимость их проведения может обойтись в 5,6 миллионов гривен. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.