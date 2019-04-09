00:49
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, 9 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Почему Порошенко не стоит соглашаться на прихоти Зеленского относительно дебатов

      143 Читати новину українською
      Порошенко не надо соглашаться на все условия Зеленского относительно дебатов
      Порошенко не надо соглашаться на все условия Зеленского относительно дебатов / Фото из открытых источников

      Петру Порошенко не надо соглашаться и выполнять все прихоти его конкурента Владимира Зеленского относительно дебатов, ведь это может подорвать доверие сторонников действующего президента. В то же время сторонники артиста наоборот получают от этого потеху.

      Об этом в комментарии журналистам 24 канала сказал медиаэксперт Отар Довженко.

      Читайте также: Зачем Порошенко и Зеленский устроили шоу с дебатами: объяснение медиаэксперта

      Владимир Зеленский настаивает, что дебаты должны пройти на НСК "Олимпийском" 19 апреля. В то же время, Порошенко заявил, что готов прийти на стадион 14 апреля, ведь 19 числа дебаты должны пройти в студии Общественного вещателя.

      "Каждая сторона хочет диктовать условия другой. Есть такое правило – искусство войны, когда сторона, выбирает поле боя, на котором имеет преимущество. Я думаю, что они в первую очередь руководствуются тем, что мы забили стрелку, а другая сторона пришла", – отметил Довженко.

      Он напомнил, что действующий президент согласился на предложение Зеленского провести дебаты на "Олимпийском". Однако, ему не следует выполнять все условия лидера "95 Квартала".

      Если Порошенко дальше будет выполнять все эти прихоти, то в конце даже его сторонники, которые не сильно мотивированы, начнут сомневаться и спрашивать, почему наш кандидат бегает и меняет свои решения каждый раз, когда Зеленский выдает какую-то новую прихоть. Тем более, насколько я наблюдаю за риторикой сторонников Зеленского, их это все утешает, и они считают, что их кандидат на прощание перед тем как послать Порошенко в историю, заставил его унизиться,
      – пояснил Довженко.

      Поэтому получается, что каждая сторона толкует все, что происходит способом, выгодным для нее.

      Кроме того, медиаэксперт уверен, что дебаты между кандидатами все же состоятся, однако неизвестно каким образом. Вероятно, они найдут общий язык накануне 14 и 19 апреля, и решат, кто куда должен приходить.

      "Если дебаты не состоятся из-за того, что один не придет в какой-то день в одно место, а второй не придет в другой день во второе место, будет большое разочарование. В том числе и у западных наблюдателей, которые видят в дебатах цивилизованный инструмент, предвыборный общественный институт. И они ждут от кандидатов цивилизованного проведения дебатов", – добавил он.

      В то же время, медиаэксперт убежден, что ход дебатов не сможет кардинально изменить рейтинги Порошенко или Зеленского.

      Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", ведь пока никаких официальных заявлений не было. Также в последнее время неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что ждать Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как того требует закон. Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.

      Стоимость их проведения может обойтись в 5,6 миллионов гривен. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.

      blog_ava
      Умер Петр Бенюк – Народный артист Украины
      9 апреля
      655
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком НСК Олимпийский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      9 апреля , 22:36 Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      468
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      9 апреля , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 350
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      9 апреля , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 96
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      9 апреля , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 685
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      9 апреля , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 566
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      Нардеп: вопрос "евроблях" могут решить на этой неделе
       5 ноября 2018 , 15:20
      За 2018 год украинцы уплатили 163,3 млн грн транспортного налога
       19 декабря 2018 , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук