Зеленский обнародовал свою дату дебатов с Порошенко на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский утверждает, что его дебаты с действующим украинским президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" в Киеве состоятся 19 апреля.

Как отметил кандидат в президенты в видеообращении, на этих дебатах он сможет поставить гаранту любой вопрос.

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Например, когда начнутся посадки, почему Свинарчуки (настоящая фамилия Гладоковских, которые являются фигурантами дела о хищениях в "Укроборонпроме" – 24 канал") – не за решеткой,

– заявил Зеленский.

Кроме того, новоиспеченный политик предложил своим сторонникам приобщиться к этим дебатам.

"Я думаю, что у народа Украины за 5 лет накопилось очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко", – резюмировал он.

Накануне Порошенко отмечал, что на "Олимпийском" ждет Зеленского 14 апреля. Также он призвал зрителей посетить мероприятие, а все телеканалы – его осветить.

"Именно там, где предложил пан Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19 или 20 час будет оптимальным сроком", – отметил президент.

В то же время интересен и тот факт, что на 19 апреля с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" запланирована Киевская международная книжная ярмарка "Мэдвин: Книжный мир".

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?

После голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Также Зеленский предложил, что каждый из участников дебатов должен сдать анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Прошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



Пока не было официальных заявлений, что дебаты между Зеленским и Порошенко все же пройдут на "Олимпийском". Сейчас известно лишь, что между Общественным и штабами кандидатов продолжаются переговоры по этому поводу. Так, руководитель вещателя Зураб Аласания уже провел встречу с представителями Порошенко, а 8 апреля он должен встретиться с командой Зеленского. В команде же последнего говорят, что "Общественное готов провести дебаты где угодно, даже на Марсе".



Пока неизвестно, сколько будет стоить провести дебаты на главном стадионе Украины. Председатель Общественного Зураб Аласания предварительно оценил их в 1 миллион долларов. Как пример он привел концерт "Океана Эльзы" здесь, который обошелся в 500 тысяч долларов. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических. Ранее в штабе Порошенко подчеркивали, что они намерены оплатить половину стоимости за дебаты на "Олимпийском".



Согласно закону, дебаты должны пройти 19 апреля – последняя пятница перед голосованием. Вместе они должны длиться в прямом эфире не менее, чем 60 минут и их проводят в студии (помещении) национального вещателя, каким является Общественное. Правда, при таких условиях расходы на мероприятие идут из государственного бюджета.



Существует три формата, в которых могут пройти дебаты с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не грозит.

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