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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский заявил, что Украина должна начать платить пенсии жителям оккупированного Донбасса

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      Зеленский выступил за выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса
      Зеленский выступил за выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса / Getty Images

      Украина должна начать серьезную информационную войну на оккупированных территориях Донбасса, в которой должна стать победительницей. Для этого надо достучаться до каждого, кто живет на временно оккупированных территориях.

      "Мы должны объяснить людям, что мы все – украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а восстановить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там. Они – такие же украинцы", – заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский в эфире телеканала "Украина", не уточнив, как он планирует восстановить пенсионные выплаты.

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      Он убежден, что жителям оккупированных территорий надо говорить: "Друзья, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война. Мы вас ждем, мы вас любим. Мы всех победим. Вскоре мы обо всем договоримся. Стрельба завершится. Вы вернетесь в состав Украины".

      Ранее в штабе Зеленского заявили, что бороться с Россией, которая развязала войну на Донбассе, кандидат в президенты планирует с помощью санкций Запада.

      Зеленский с Порошенко прошли во второй тур выборов: что дальше?Центральная избирательная комиссия 7 апреля завершила обрабатывать все протоколы после первого тура виборов президента. Ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей (50% + 1 голос) в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Голосование состоится традиционно в воскресенье с 8:00 до 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт, а еще заранее изменить место голосования, если планируете осуществлять свое волеизъявление не по прописке.

      обіцянки Зеленського

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Война на Донбассе Пенсия
      Источник: 24 канал
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