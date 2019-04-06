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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" оказались под угрозой

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      Проведение дебатов между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском" – опять под вопросом
      Проведение дебатов между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском" – опять под вопросом / Соцсети

      С 19 по 21 апреля на Национальном спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве все же состоятся дебаты, но не политические, а книжные. А именно Киевская международная книжная ярмарка "Медвин: Книжный мир".

      3 апреля победитель первого тура президентских выборов в Украине лидер "Квартала 95" и шоумен Владимир Зеленский предложил второму в гонке Петру Порошенко принять участие с ним в дебатах на НСК "Олимпийский" в Киеве. Действующий украинский гарант в свою очередь согласился на такое условие.

      Правда, согласно закону, дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя, которым является Суспильнэ. Правда, в таком случае говорится о том, когда расходы на мероприятие идут из государственного бюджета.

      Что еще известно о дебатах кандидатов в президенты? Согласно статье 62 Закона "О выборах президента Украины", дебаты должны состояться не позднее, чем 19 апреля  – последняя пятница перед вторым туром, который запланирован на 22 число. В то же время они должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут. Существует три формата, в которых могут пройти дебаты – с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не угрожает.

      Ранее представители "Олимпийского" заявляли, что к ним ни официальные заявления, ни проекты соглашений на проведение дебатов ни от одного из кандидатов не поступали. Кроме того, заместитель гендиректора спорткомплекса Виктор Анисимов уверял, что 19 апреля стадион будет свободным.

      Однако стало известно, что именно в этот день здесь начинается Киевская международная книжная ярмарка "Мэдвин: Книжный мир" и продлится он до 21 апреля. Соответствующий сообщение появилось на Facebook-странице события.

      Мы занимаемся своим делом и готовим нашу с Вами книжную встречу. Которая должна состояться 19-21 апреля на НСК "Олимпийский". Никакие официальные заявки на проведение других событий на НСК "Олимпийский" не поступали! Никакие отказы нам не поступали! Давайте покажем всем, что 19 апреля на НСК запланировано книжные дебаты! 
      – сообщили организаторы ярмарки.

      Заметим, что пока не было официальных заявлений, что дебаты между Зеленским и Порошенко все же пройдут на "Олимпийском". Известно лишь, что между Суспильным и штабами кандидатов продолжаются переговоры по этому поводу. Так, руководитель вещателя Зураб Аласания уже провел встречу с представителями Порошенко, а 8 апреля он должен встретиться с командой Зеленского. В команде последнего говорят, что "Суспильнэ готово провести дебаты где угодно, даже на Марсе".

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Также пока нет точных цифр по стоимости мероприятия. По словам заместителя гендиректора НСК "Олимпийский" Виктора Анисимова, это зависит от многих факторов, в том числе технических. Зато Аласания предварительно оценил проведение дебатов на "Олимпийском" в 1 миллион долларов. В качестве примера он привел концерт "Океана Эльзы" на этом же стадионе, который обошелся в 500 тысяч долларов. Ранее в штабе Порошенко подчеркивали, что они намерены оплатить половину стоимости за дебаты на "Олимпийском".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком НСК Олимпийский Литература Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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