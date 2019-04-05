После визита Порошенко НСК "Олимпийский" устроил платные экскурсии в комнату допинг-контроля

После того, как действующий глава государства Петр Порошенко прошел медицинское обследование в НСК "Олимпийский", там решили проводить платные экскурсии в комнаты медицинского и допинг-контроля. Правда, обновленные экскурсионные туры будут доступны только 10 дней: с 6 по 15 апреля.

Экскурсии на НСК "Олимпийский" будут проводить каждый день в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00. Исключение составят лишь дни, в которые на стадионе будут проходить футбольные матчи, говорится на официальной странице спорткомплекса.

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НСК "Олимпийский" меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля. Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где творится история Украины!

– говорится в заявлении на официальном сайте комплекса.

Также указывают, что стоимость такой экскурсии составит 50 гривен для ребенка и 100 гривен для взрослого. Групповые экскурсии на НСК "Олимпийский" с обновленным маршрутом через комнаты допинг-контроля будут стоить 40 гривен с человека для детской группы и 80 – для взрослого.

Также на сайте спорткомплекса указаны телефоны, по которым можно заказать такие туры.

Отметим, что утром 5 апреля в НСК "Олимпийский" действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на содержание алкоголя и наркотиков. Первые результаты не зафиксировали у него ни одного психоактивного вещества в крови.

Что известно о сдаче анализов Порошенко и Зеленским?Владимир Зеленский во время призыва Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийском" выдвинул несколько условий. Одним из них было, чтобы кандидаты перед дебатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.



Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, сдал кровь 5 апреля – для этого приехал в НСК "Олимпийский".

Как Порошенко и Зеленский сдавали анализы, смотрите видео: