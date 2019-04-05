Тимошенко ответила на предложение вести дебаты между Порошенко и Зеленским
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между Владимиром Зеленским и Президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом в эфире "Радио Новое время" заявил советник предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
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