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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Тимошенко ответила на предложение вести дебаты между Порошенко и Зеленским

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      Тимошенко ответила на предложение вести дебаты между Порошенко и Зеленским
      Тимошенко ответила на предложение вести дебаты между Порошенко и Зеленским / Фото из открытых источников

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между Владимиром Зеленским и Президентом Украины Петром Порошенко.

      Об этом в эфире "Радио Новое время" заявил советник предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Дебаты Зеленского с Порошенком Новости Украины Новости политики
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