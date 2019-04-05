Тимошенко відповіла на пропозицію вести дебати між Порошенком та Зеленським

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не буде вести дебати між Володимиром Зеленським та Президентом України Петром Порошенком.

Про це в ефірі "Радіо Новое время" заявив радник передвиборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Разумков зазначив, що Тимошенко була б незалежною арбітром, тому що критикувала б обох кандидатів.

Якби вона погодилася, то на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців. Тобто це було б реально представництво більше половини країни. Але сталося так, як сталося,

– сказав Разумков.

Він додав, що місце модератора буде запропоновано "будь-кому іншому".

Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалений від двох команд,

– додав радник.

Напередодні кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком. Чинний президент України вважає, що пропозиція Володимира Зеленського до Юлії Тимошенко стати арбітром на майбутніх дебатах є негідною.

Що потрібно знати про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.



Після цього Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Шоумен висунув кілька умов главі державі та забажав, аби зустріч відбулась на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня. Обидва кандидати здали аналізи у зазначених місцях.