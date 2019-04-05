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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Тимошенко відповіла на пропозицію вести дебати між Порошенком та Зеленським

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      Тимошенко відповіла на пропозицію вести дебати між Порошенком та Зеленським
      Тимошенко відповіла на пропозицію вести дебати між Порошенком та Зеленським / Фото з відкритих джерел

      Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не буде вести дебати між Володимиром Зеленським та Президентом України Петром Порошенком.

      Про це в ефірі "Радіо Новое время" заявив радник передвиборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

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      Разумков зазначив, що Тимошенко була б незалежною арбітром, тому що критикувала б обох кандидатів.

      Якби вона погодилася, то на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців. Тобто це було б реально представництво більше половини країни. Але сталося так, як сталося,
      – сказав Разумков.

      Він додав, що місце модератора буде запропоновано "будь-кому іншому".

      Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалений від двох команд,
      – додав радник.

      Напередодні кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком. Чинний президент України вважає, що пропозиція Володимира Зеленського до Юлії Тимошенко стати арбітром на майбутніх дебатах є негідною.

       

      Що потрібно знати про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.

      Після цього Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Шоумен висунув кілька умов главі державі та забажав, аби зустріч відбулась на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня. Обидва кандидати здали аналізи у зазначених місцях.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Дебати Зеленського з Порошенком Новини України Новини політики
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