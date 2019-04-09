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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зачем Порошенко и Зеленский устроили шоу с дебатами: объяснение Отара Довженко

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      Порошенко и Зеленскому было выгодно устроить шоу с дебатами
      Порошенко и Зеленскому было выгодно устроить шоу с дебатами / Коллаж 24 канала

      Обоим кандидатам в президенты – Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко было выгодно устроить так называемое шоу вокруг будущего проведения дебатов, чтобы как-то наполнять информационное пространство и отвлечь внимание общества от более важных вопросов, новостей.

      Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал медиаэксперт Отар Довженко.

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      По его словам, история с дебатами превратилась в некий карго-культ – когда дикари воспроизводят какие-то действия цивилизованных людей и надеются, что это даст им такой же результат.

      Многие считают, что если состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко, страна прозреет и хором проголосует массово за Порошенко, потому что он убедительнее говорит, чем Зеленский. С другой стороны, Зеленскому также очень выгоден этот шум: чем больше медиа говорят о дебатах, обо всех этих анализах, стадионах и т.д., тем меньше обращают внимания на важные вопросы – выполнил ли он обещание выйти из бизнеса, какая у него будет команда, кто возглавит важные должности,
      – сказал Довженко.

      Во время дебатов, Зеленский будет работать на свою целевую аудиторию, а Порошенко – на свою. Однако, кандидаты "не зайдут на территорию друг друга".

      По мнению медиаэксперта, дебаты между кандидатами все же состоятся в какой-либо форме. Но количество усилий, которые потрачены на их организацию, назначение, переназначение, отсрочку, обсуждения совершенно не пропорциональны и в конце концов могут дать обратный эффект – не подогреть аудиторию, а отбить охоту от разговоров о дебатах. На самом деле, общество уже хотело бы услышать что-то содержательное от обоих кандидатов, а не только разговоры о том, какого числа они встретятся.

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      Довженко напомнил, что на прошлой неделе нельзя было вести предвыборную агитацию. Но, можно было заниматься журналистскими расследованиями.

      "Если бы Порошенко не подхватил эту тему с дебатами, не начались бы эти челленджи с анализами, то информационное пространство в эти дни мог бы быть заполнено новостями, как дальше какие-то Гладковские разворовывают "Укроборонпром". Именно поэтому им обоим было выгодно эту неделю заполнить этим бессодержательным дебатным батлом, который на самом деле не дал ничего ни одному, ни другому, но вместе с тем помог скоротать время. А сейчас остается не так много дней до выборов, и переломить ситуацию очень трудно. Поэтому, с одной стороны Порошенко будто выиграл время, а с другой, он его безнадежно потерял", – подчеркнул он.

      Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", ведь пока никаких официальных заявлений не было. Правда, известно, что между Общественным и штабами кандидатов в президенты происходили переговоры относительно дебатов, в том числе и на стадионе. Однако они никаких результатов не дали.

      Также в последнее время неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что ждать Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как того требует закон. Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.

      Стоимость их проведения может обойтись в 5,6 миллионов гривен. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических.

       

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Медиа Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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