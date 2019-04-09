Навіщо Порошенко і Зеленський влаштували шоу з дебатами: пояснення Отара Довженка

Обом кандидатам у президенти - Володимиру Зеленському і Петру Порошенку було вигідно влаштувати так зване шоу навколо майбутнього проведення дебатів, аби якось наповнювати інформаційний простір і відвернути увагу суспільства від більш важливих питань, новин.

Про це у коментарі журналістам 24 каналу розповів медіаексперт Отар Довженко.

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За його словами, історія з дебатами перетворилася на такий собі карго-культ – коли дикуни відтворюють якісь дії цивілізованих людей і сподіваються, що це дасть їм такий самий результат.

Багато хто вважає, що коли відбудуться дебати між Зеленським і Порошенком, країна прозріє і хором проголосує масово за Порошенка, тому що він переконливіше говорить, ніж Зеленський. З іншого боку, Зеленському також дуже вигідний цей шум: чим більше медіа говорять про дебати, про всі ці аналізи, стадіони і так далі, тим менше звертають уваги на важливі питання – чи виконав він обіцянку вийти з бізнесів, яка в нього буде команда, хто очолить важливі посад,

– зауважив Довженко.

Під час дебатів, Зеленський буде працювати на свою цільову аудиторію, а Порошенко – на свою. Проте, кандидати "не зайдуть на територію один одного".

На думку медіаексперта, дебати між кандидатами все ж відбудуться у якійсь формі. Але кількість зусиль, які витрачені на їх організацію, призначення, перепризначення, відтермінування, обговорення абсолютно не пропорційна і врешті-решт може дати зворотній ефект – не підігріти аудиторію, а відохотити від розмов про дебати. Насправді, суспільство вже хотіло би почути щось змістовне від обох кандидатів, а не тільки розмови про те, якого числа вони зустрінуться.

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Довженко нагадав, що минулого тижня не можна було вести передвиборчу агітацію. Але, можна було займатися журналістськими розслідуваннями.

"Якби Порошенко не підхопив цю тему з дебатами, не почалися би ці челенджі з аналізами, то інформаційний простір у ці дні міг би бути заповнений новинами, як далі якісь там Гладковські розкрадають "Укроборонпром". Саме тому їм обом було вигідно цей тиждень заповнити цим беззмістовним дебатним батлом, який насправді не дав нічого ні одному, ні іншому, але разом із тим допоміг згаяти час. А зараз залишається не так багато днів до виборів, і переламати ситуацію дуже важко. Тому, з одного боку Порошенко ніби виграв час, а з іншого, він його безнадійно втратив", – наголосив він.

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже наразі жодних офіційних заяв не було. Щоправда, відомо, що між Суспільним і штабами кандидатів у президенти відбувалися перемовини щодо дебатів, зокрема й на стадіоні. Однак вони жодних результатів не дали.



Також до останнього часу неясною була і дата проведення дебатів. Порошенко заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон. Очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.



Вартість їх проведення може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Керівництво ж НСК "Олімпійський" каже, що остаточна вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних.