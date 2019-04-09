Дата и место дебатов между Порошенко и Зеленским: окончательная позиция ЦИК и Общественного

Руководитель государственного Общественного вещателя Зураб Аласания поддержал позицию Центральной избирательной позиции относительно проведения дебатов между кандидатами в президенты.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой ЦИК Татьяной Слипачук.

"Общественный вещатель готов к проведению дебатов, даже несмотря на ту активность, которая есть в политических и внеполитических кругах. Также мы готовы к любым вызовам. Итак, наша позиция такова: мы готовы к дебатам 19 апреля в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе. А после того возможно любое время и любой формат. Как я понимаю, ЦИК не будет спорить, что после этого уже будет воля вольная", – заявил Аласания.

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