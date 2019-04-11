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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский отказался от дебатов на стадионн 14 апреля, – Герасимов

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      Зеленский отказался от дебатов 14 апреля 2019 на НСК Олимпийский - Новости Украины
      Зеленский отказался от дебатов на стадионн 14 апреля, – Герасимов / Коллаж 24 канала

      Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что он не готов к дебатам 14 апреля на НСК "Олимпийский".

      Такое заявление сделал глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов журналистам.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Герасимов добавил, что не понятно, появится ли Зеленский на дебатах 19 апреля.

      К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, не хочет принимать участие в этих дебатах (на НСК "Олимпийский" 14 апреля, – ред. 24 канал), и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке прячут,
      – сказал он.

      Глава БПП заверил, что Петр Порошенко придет на дебаты и 19 апреля.

      Официально кандидаты направили запросы в НСК "Олимпийский" – Порошенко на 14 (на 14:14) и 19 апреля, Зеленский – только на 19. Однако известно, что с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" пройдет Киевская международная книжная ярмарка "Мэдвин: Книжный мир".

      Артур Герасимов об отказе Зеленского от дебатов 14 апреля: смотрите видео

      Дебаты между Порошенко и Зеленским: что нужно знать? Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Когда стали известны результаты экзит-полов первого тура, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, и тот согласился. А впоследствии уже Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский".

      Порошенко согласился. Кроме того, действующий гарант дал согласие и на другое требование Зеленского – анализы. Так, двое кандидатов сдали пробы на наркотическую и алкогольную зависимость. Однако, кандидат не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 5 апреля, потому что там "нет соответствующего оборудования". Он выбрал для этого клинику Eurolab. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство.

      Ни у Порошенко, ни у Зеленского не обнаружили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови. Украинский боксер Владимир Кличко для большей точности предложил привлечь VADA. На это предложение также пока согласился только Петр Порошенко.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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