Зеленський відмовився від дебатів на стадіоні 14 квітня, – Герасимов

Команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського заявила, що він не готовий до дебатів 14 квітня на НСК "Олімпійський".

Таку заяву зробив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов журналістам.

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Герасимов додав, що не зрозуміло, чи з’явиться Зеленський на дебатах 19 квітня.

Нажаль, сьогодні ми почули від команди Володимира Олександровича, що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК "Олімпійській" 14 квітня, – ред. 24 канал) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають,

– сказав він.

Голова БПП запевнив, що Петро Порошенко прийде на дебати і 19 квітня.

Офіційно кандидати надіслали запити в НСК "Олімпійський" – Порошенко на 14 (на 14:14) і 19 квітня, Зеленський – лише на 19. Проте відомо, що з 19 по 21 квітня на "Олімпійському" триватиме Київський міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ".

Артур Герасимов про відмову Зеленського від дебатів 14 квітня: дивіться відео

Дебати між Порошенком і Зеленським: що треба знати?Порошенко і Зеленський пройшли до другого туру виборів, що відбудеться 21 квітня. Коли стали відомі результати екзит-полів першого туру, Порошенко викликав Зеленського на дебати і той погодився. А згодом вже Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський".



Порошенко погодився. Окрім того, чинний гарант дав згоду і на іншу вимогу Зеленського – аналізи. Так, двоє кандидатів здали на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство.



Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові. Український боксер Володимир Кличко для більшої точності запропонував залучити VADA. На цю пропозицію також наразі погодився лише Петро Порошенко.