НСК "Олимпийский" прокомментировал заявление Общественного о стоимости проведения дебатов

В НСК "Олимпийский" призвали Общественное телевидение и СМИ не делать поспешных выводов относительно стоимости проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Председатель правления Общественного Зураб Аласания рассказал, что ориентировочная стоимость проведения теледебатов Зеленского и Порошенко на стадионе "Олимпийский" может обойтись в 5,6 миллионов гривен. На прошлой неделе Аласания называл совсем другую сумму – 1 миллион долларов.

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Поэтому, администрация спортивного комплекса обратилась к НТСУ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения предполагаемых дебатов.

Обращаем внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия,

– заявили в НСК.

Представители стадиона добавили, что сформировать и обнародовать точную сумму проведения дебатов можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на их организацию.

Что нужно знать про дебаты Зеленского и Порошенко?По результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко. Тогда действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



В ЦИК отметили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко за счет государственного бюджета должны проводиться в студии общественного.



Петр Порошенко 19 апреля придет на дебаты на Общественное телевидение, как того требует законодательство. Однако, не исключено, что действующий глава государства в этот день может прийти и на НСК "Олимпийский", если ему позволит график.