НСК "Олімпійський" прокоментував заяву Суспільного про вартість проведення дебатів

В НСК "Олімпійський" закликали Суспільне телебачення та ЗМІ не робити поспішних висновків щодо вартості проведення дебатів між кандидатами у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Голова правління Суспільного Зураб Аласанія розповів, що орієнтовна вартість проведення теледебатів Зеленського і Порошенка на стадіоні "Олімпійський" може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Минулого тижня Аласанія називав зовсім іншу суму – 1 мільйон доларів.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Тому, адміністрація спортивного комплексу звернулася до НТСУ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів.

Звертаємо увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу,

– заявили в НСК.

Представники стадіону додали, що сформувати та оприлюднити точну суму проведення дебатів можна буде тільки після узгодження всіх аспектів у рамках технічного завдання та проекту договору на їх організацію.

Що треба знати про дебати Зеленського і Порошенка?За результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко. Тоді чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



У ЦВК наголосили, що офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.



Петро Порошенко 19 квітня прийде на дебати на Суспільне телебачення, як того вимагає законодавство. Проте, не виключено, що чинний глава держави у цей день може прийти і на НСК "Олімпійський", якщо йому дозволить графік.