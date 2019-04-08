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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      НСК "Олімпійський" прокоментував заяву Суспільного про вартість проведення дебатів

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      НСК "Олімпійський" закликав не робити передчасних заяв про вартість проведення дебатів
      НСК "Олімпійський" закликав не робити передчасних заяв про вартість проведення дебатів / Фото з відкритих джерел

      В НСК "Олімпійський" закликали Суспільне телебачення та ЗМІ не робити поспішних висновків щодо вартості проведення дебатів між кандидатами у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

      Голова правління Суспільного Зураб Аласанія розповів, що орієнтовна вартість проведення теледебатів Зеленського і Порошенка на стадіоні "Олімпійський" може обійтися у 5,6 мільйонів гривень. Минулого тижня Аласанія називав зовсім іншу суму – 1 мільйон доларів.

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      Тому, адміністрація спортивного комплексу звернулася до НТСУ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів. 

      Звертаємо увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу,
      – заявили в НСК.

      Представники стадіону додали, що сформувати та оприлюднити точну суму проведення дебатів можна буде тільки після узгодження всіх аспектів у рамках технічного завдання та проекту договору на їх організацію.

      Що треба знати про дебати Зеленського і Порошенка?За результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко. Тоді чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      У ЦВК наголосили, що офіційні дебати між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком за кошт державного бюджету мають проводитися у студії Суспільного.

      Петро Порошенко 19 квітня прийде на дебати на Суспільне телебачення, як того вимагає законодавство. Проте, не виключено, що чинний глава держави у цей день може прийти і на НСК "Олімпійський", якщо йому дозволить графік.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики НСК Олімпійський Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Петро Порошенко Суспільне Телебачення Гроші
      Джерело: 24 канал
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