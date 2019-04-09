Зеленский и Порошенко: состоятся ли дебаты на НСК "Олимпийский"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский продолжают играть в пинг-понг с дебатами. 14 апреля или 19 апреля? На стадионе или в студии Общественного? Общаются через видеообращение и интервью? Будут ли все же дебаты – выясняли журналисты 24 канала.

В кассах НСК "Олимпийский" ничего не знают о вероятных дебатах. А возле стадиона нет никаких подготовительных мероприятий. Однако кандидаты в президенты продолжают обмениваться призывами друг к другу прийти на стадион.

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"Стадион так стадион! 14 апреля на республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", – заявил в видеообращении Президент Украины Петр Порошенко.



Президент Украины Петр Порошенко

Правда, дата не соответствует украинскому законодательству. Ибо по нему дебаты должны состояться за два дня до голосования, то есть 19 апреля. Об этом напомнил Зеленский в ответе действующему гаранту.

19 апреля состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любые вопросы. Я думаю, что у народа Украины за пять лет появилось много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить, но я от вашего имени могу,

– сообщил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

У действующего гаранта также много вопросов к сопернику, которые он предпочел бы поставить на дебатах. Правда, пока их не озвучивает, только в очередной раз угрожает российским реваншем.

Страна сейчас находится на распутье и есть выбор – продолжить Украине свое движение в ЕС или развернуться, чтобы она вползла или была втянута в Россию,

– рассказал Президент Украины Петр Порошенко.

Возникают сомнения, что эпическое шоу на "Олимпийском" или в любом другом месте все же состоится. Ведь кандидаты до сих пор не могут определиться ни с датой, ни с форматом. 8 апреля состоялся очередной раунд переговоров, где посредником выступила Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

"Никаких договоренностей не произошло, мы услышали их позицию, а они нашу. 9 апреля они еще узнают позицию ЦИК", – добавил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.



Зураб Аласания

У Порошенко настаивают на дебатах 14 апреля, но если не смогут договориться со штабом Зеленского, то согласны и на 19 апреля. Даже предлагают провести дебаты в два этапа.

Остается в силе предложение Петра Порошенко провести первые дебаты 14 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко также придет на вторые дебаты – 19 апреля, потому что того требует закон, где не прописаны обязанности приходить на стадион,

– заявил спикер предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Главный вопрос у ЦИК к этим дебатам: кто будет платить за организацию на стадионе? В бюджете заложены деньги на проведение их в студии Общественного, а это совсем другие цифры. По предварительному подсчету, батл кандидатов на "Олимпийском" может стоить шесть миллионов гривен.