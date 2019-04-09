Зеленський та Порошенко: чи відбудуться дебати на НСК "Олімпійський"

Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський продовжують грати у пінг-понг з дебатами. 14 квітня чи 19-го квітня? На стадіоні чи в студії Суспільного? Спілкуються через відеозвернення та інтерв'ю. Чи будуть таки дебати – з'ясовували журналісти 24 каналу.

В касах НСК "Олімпійський" нічого не знають про ймовірні дебати. А біля стадіону немає жодних підготовчих заходів. Проте кандидати в президенти продовжують обмінюватись закликами один до одного прийти на стадіон.

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"Стадіон так стадіон! 14 квітня на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів", – заявив у відеозверненні Президент України Петро Порошенко.



Президент України Петро Порошенко

Щоправда, дата не відповідає українському законодавству. Бо згідно з ним, дебати мають відбутись за два дні до голосування, тобто 19 квітня. Про це нагадав Зеленський у відповіді чинному гаранту.

19 квітня відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу поставити йому будь-які запитання. Я думаю, що у народу України за п'ять років з'явилося багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я від вашого імені можу,

– повідомив кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

Чинний гарант також має до свого суперника багато запитань, які волів би поставити на дебатах. Щоправда, поки їх не озвучує, лише вчергове погрожує російським реваншем.

Країна зараз перебуває на роздоріжжі і є вибір – продовжити Україні свій рух у ЄС або розвернути, аби вона вповзла чи була втягнута до Росії,

– розповів Президент України Петро Порошенко.

Виникають сумніви, чи епічне шоу на "Олімпійському" або в будь-якому іншому місці все ж відбудеться. Адже кандидати досі не можуть визначитись, ані з датою, ані з форматом. 8 квітня відбувся черговий раунд переговорів, де посередником виступила Національна суспільна телерадіокомпанія України.

"Ніяких домовленостей не відбулося, ми почули їх позицію, а вони нашу. 9 квітня вони ще дізнаються позицію ЦВК", – додав голова правління НСТУ Зураб Аласанія.



Зураб Аласанія

У Порошенка наполягають на дебати 14 квітня, але якщо не зможуть домовитись зі штабом Зеленського, то згодні і на 19 квітня. Навіть пропонують провести дебати у два етапи.

Залишається в силі пропозиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський". Порошенко також прийде на другі дебати – 19 квітня, бо того вимагає закон, де не прописано обов'язку приходити на стадіон,

– заявив речник передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

Головне питання в ЦВК до цих дебатів: хто буде платити за організацію на стадіоні? В бюджеті закладені гроші на проведення їх в студії Суспільного, а це зовсім інші цифри. За попереднім підрахунком батл кандидатів на "Олімпійському" може коштувати аж шість мільйонів гривень.