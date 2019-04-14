Дебаты на "Олимпийском" 14 апреля: онлайн-трансляция

14 апреля стадион "Олимпийский" в Киеве принимает дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Инициировал их действующий гарант. Однако приедет ли на них его оппонент – пока неизвестно.

Еще 7 апреля Петр Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" именно 14 апреля в 14:14, а в студии "Общественного" – 19 апреля в 19 часов в соответствии с действующим законодательством. Зато Владимир Зеленский на такие даты не согласился. Он утверждал, что на "Олимпийский" приедет только 19 апреля в 19 часов, а 14 апреля он никуда не поедет.

Читайте также: Петр Порошенко приехал на "Олимпийский": фото

Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля: онлайн-трансляция​