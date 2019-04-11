У Зеленского уже определились с датой дебатов с Порошенко

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского настаивают на том, что он проведет дебаты с украинским гарантом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" в Киеве 19 апреля. По словам штаба Зеленского, на это оба кандидата согласились с самого начала.

7 апреля президент Петр Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля для проведения с ним дебатов. Впоследствии политик уточнил, что время начала мероприятия – 14:14. Зеленский со своей стороны заявлял, что готов встретиться с Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля и никаких других дат не называл.

Председатель парламентской фракции БПП Артур Герасимов в конце концов отметил, что президент рассматривает две даты проведения дебатов – как 14-го, так и 19 апреля, однако 11 апреля отметил, что Зеленский от даты 14-го апреля отказался.

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Чтобы прояснить ситуацию с датой проведения дебатов, глава предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов, заметил, что лидер "Квартала 95" проведет дебаты с президентом на "Олимпийском" только 19 апреля.

"Мы же считаем, что менять дату, на которую оба кандидата согласились с самого начала и которая прописана в законодательстве, бессмысленно", – подчеркнул он.

По его словам, группа переговорщиков Порошенко настойчиво и с помощью манипуляций требовала рассмотреть другую дату.

У нас складывается устойчивое впечатление, что Петр Порошенко не хочет приходить 19 апреля на НСК "Олимпийский", – говорит Баканов.

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Глава предвыборного штаба Зеленского убеждает, что проведение дебатов на "Олимпийском" соответствует статье 62 Закона "О выборах президента Украины".

Финансирование будет осуществляться за счет избирательных фондов кандидатов. Если Петр Порошенко не согласится – за счет избирательного фонда Владимира Зеленского,

– констатировал он.

"Олимпийский" как площадку для проведения дебатов предложил именно Зеленский, хотя согласно закону, дискуссия между кандидатами в президенты должно происходить 19 апреля в студии Общественного. Впоследствии Порошенко на это согласился, хотя неоднократно подчеркивал, что стадион – не место для дебатов.

Если дебаты все же состоятся на НСК "Олмипийский" в Киеве, то они ориентировочно обойдутся в 5-6 миллионов гривен. В частности, такую цифру назвали на Общественном. Правда, руководство стадиона призвало не делать поспешных выводов.

"Обращаем внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", – заявили в НСК.

В штабе Порошенко ранее подчеркивали, что они намерены оплатить половину стоимости за дебаты на "Олимпийском".

Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя.



Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" при участии специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах Порошенко и Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что там нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.