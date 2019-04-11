#Єпитання: запустили флешмоб к дебатам Порошенко и Зеленского
В социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #Єпитання накануне дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Участники флешмоба могут задавать вопросы обоим кандидатам.
Условия флешмоба предлагают участникам записать вопрос на видео до 15 секунд и разместить запись в Facebook, Instagram или Twitter с хэштегом #Єпитання. Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов.
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Инициаторами флешмоба стали "Общественное телевидение", "Общественное", "Украинская правда" и общественное движение ЧЕСТНО.
Видеовопросы к кандидатам уже записал ветеран АТО, основатель Veterano Group Леонид Остальцев. Он спросил у Порошенко и Зеленского, когда украинцы будут избирать депутатов по открытым спискам?
В то же время представители украинских медиа призвали Порошенко и Зеленского принять участие в теледебатах 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании. Ведь именно такие дебаты за деньги государственного бюджета предусмотрены законом о выборах президента.
Шоу на "Олимпийском стадионе" мы приветствуем как одну из возможных форм агитации кандидатами. Но оно не может заменить официальных дебатов с четко определенными правилами их проведения,
– говорится в заявлении украинских СМИ.
Дебаты между Порошенко и Зеленским: что известно?
Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Когда стали известны результаты экзит-полов первого тура, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты и тот согласился. А потом уже Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился, сняв видеоролик в ответ.
Пока точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", и какую именно дату выберут для этого события. Но Порошенко говорит, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, а еще планирует прийти дебатировать на Общественное 19 апреля. Но Зеленский планирует 19 апреля идти на дебаты на "Олимпийский".
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