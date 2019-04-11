Єпитання: запустили флешмоб к дебатам Порошенко и Зеленского

В социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #Єпитання накануне дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Участники флешмоба могут задавать вопросы обоим кандидатам.

Условия флешмоба предлагают участникам записать вопрос на видео до 15 секунд и разместить запись в Facebook, Instagram или Twitter с хэштегом #Єпитання. Интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов.

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Инициаторами флешмоба стали "Общественное телевидение", "Общественное", "Украинская правда" и общественное движение ЧЕСТНО.

Видеовопросы к кандидатам уже записал ветеран АТО, основатель Veterano Group Леонид Остальцев. Он спросил у Порошенко и Зеленского, когда украинцы будут избирать депутатов по открытым спискам?

Леонід Остальцев запитує у кандидатів у президенти: коли українці обиратимуть депутатів за відкритими списками?



Маєте що спитати - записуйте відео і публікуйте в мережі із хештегом #Єпитання. pic.twitter.com/HC1tD8jdM7 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 11 апреля 2019 г.

#єпитання

Хочу запитати Зеленського, яким чином він уникнув служби в зоні АТО. Його вік свідчить, що він обовязково мав отримати повістку в період загальної мобілізації. — Yuriy Prokopenko (@IrpinYuriy) 11 апреля 2019 г.

Маєте запитання до обох кандидатів, відповідь на яке вважаєте найважливішим для майбутнього президента, запишіть його на відео (10-15 секунд) і розмістіть на своїй сторінці в Facebook, Instagram або Twitter з хештегом #Єпитання.



Перші запитання - від історика Ярослава Грицака. pic.twitter.com/C3sdZNRc2b — ЧЕСНО (@chesno_movement) 11 апреля 2019 г.

В то же время представители украинских медиа призвали Порошенко и Зеленского принять участие в теледебатах 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании. Ведь именно такие дебаты за деньги государственного бюджета предусмотрены законом о выборах президента.

Шоу на "Олимпийском стадионе" мы приветствуем как одну из возможных форм агитации кандидатами. Но оно не может заменить официальных дебатов с четко определенными правилами их проведения,

– говорится в заявлении украинских СМИ.

Дебаты между Порошенко и Зеленским: что известно?

Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Когда стали известны результаты экзит-полов первого тура, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты и тот согласился. А потом уже Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился, сняв видеоролик в ответ.



Пока точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", и какую именно дату выберут для этого события. Но Порошенко говорит, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, а еще планирует прийти дебатировать на Общественное 19 апреля. Но Зеленский планирует 19 апреля идти на дебаты на "Олимпийский".

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