Єпитання: у мережі запустили флешмоб до дебатів Порошенка і Зеленського

У соціальних мережах запустили флешмоб із хештегом #Єпитання напередодні дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Учасники флешмобу можуть ставити питання обом кандидатам.

Умови флешмобу пропонують учасникам записати питання на відео до 15 секунд і розмістити запис у Facebook, Instagram або Twitter із хештегом #Єпитання. Найцікавіші запитання можуть потрапити в ефір під час трансляції дебатів.

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Ініціаторами флешмобу стали "Громадське телебачення", "Суспільне", "Українська правда" та громадський рух ЧЕСНО.

Відеозапитання до кандидатів вже записав ветеран АТО, засновник Veterano Group Леонід Остальцев. Він запитав у Порошенка та Зеленського, коли українці обиратимуть депутатів за відкритими списками?

Леонід Остальцев запитує у кандидатів у президенти: коли українці обиратимуть депутатів за відкритими списками?



Маєте що спитати - записуйте відео і публікуйте в мережі із хештегом #Єпитання. pic.twitter.com/HC1tD8jdM7 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 11 апреля 2019 г.

#єпитання

Хочу запитати Зеленського, яким чином він уникнув служби в зоні АТО. Його вік свідчить, що він обовязково мав отримати повістку в період загальної мобілізації. — Yuriy Prokopenko (@IrpinYuriy) 11 апреля 2019 г.

Маєте запитання до обох кандидатів, відповідь на яке вважаєте найважливішим для майбутнього президента, запишіть його на відео (10-15 секунд) і розмістіть на своїй сторінці в Facebook, Instagram або Twitter з хештегом #Єпитання.



Перші запитання - від історика Ярослава Грицака. pic.twitter.com/C3sdZNRc2b — ЧЕСНО (@chesno_movement) 11 апреля 2019 г.

Водночас представники українських медіа закликали Порошенка та Зеленського взяти участь у теледебатах 19 квітня у студії Національної суспільної телерадіокомпанії. Адже саме такі дебати за гроші державного бюджету передбачені законом про вибори президента.

Шоу на "Олімпійському стадіоні" ми вітаємо як одну з можливих форм агітації кандидатами. Але воно не може замінити офіційних дебатів з чітко визначеними правилами їх проведення,

– мовиться в заяві українських ЗМІ.

Дебати між Порошенком і Зеленським: що відомо? Порошенко і Зеленський пройшли до другого туру виборів, що відбудеться 21 квітня. Коли стали відомі результати екзит-полів першого туру, Порошенко викликав Зеленського на дебати і той погодився. А згодом вже Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". Порошенко погодився, знявши відеоролик у відповідь.



Наразі точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", і яку саме дату оберуть для цієї події. Але Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує 19 квітня йти на дебати на "Олімпійський".