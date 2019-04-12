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      Книжную ярмарку на "Олимпийском" перенесли из-за дебатов: подробности

      18 Читати новину українською
      НСК "Олимпийский"
      НСК "Олимпийский" / Фото из открытых источников

      Киевскую международную книжную ярмарку "Мэдвин: Книжный мир", которая должна была проходить на НСК "Олимпийский" с 19 по 21 апреля, перенесли во времени.

      24 канал писал, что дебаты кандидатов в президенты оказались под угрозой, поскольку 19 апреля там должна была начаться книжная ярмарка.

      "Мы занимаемся своим делом и готовим нашу с Вами книжную встречу, которая должна состояться 19-21 апреля на НСК "Олимпийский". Никакие официальные заявки на проведение других событий на НСК "Олимпийский" не поступали! Никакие отказы нам не поступали! Давайте покажем всем, что 19 апреля на НСК запланированы книжные дебаты!"– писали 6 апреля организаторы мероприятия.

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      Однако, 11 апреля стало известно, что мероприятие все же перенесли. Так, организатор события Валерия Шарко сообщила, что из-за проведения на стадионе дебатов кандидатов в президенты, ярмарку пришлось сместить во времени.

      В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты, 19 апреля весь периметр стадиона будет закрыт. Это – форс-мажор, из которого найден выход! НСК предложил нам немного другой вариант, и мы на него согласны. Выставка будет проведена 20-22 апреля,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским на НСК "Олимпийский"? Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты.

      Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Пока неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском": Зеленский настаивает на том, чтобы провести их 19 апреля, а Порошенко предлагает другую дату – 14 апреля.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Литература НСК Олимпийский Дебаты Зеленского с Порошенком
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