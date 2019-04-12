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      Книжковий ярмарок на "Олімпійському" перенесли через дебати: подробиці

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      НСК "Олімпійський"
      НСК "Олімпійський" / фото з відкритих джерел

      Київський міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ", який мав відбуватися на НСК "Олімпійський" з 19 по 21 квітня, перенесли у часі.

      24 канал писав, що дебати кандидатів у президенти опинилися під загрозою, оскільки 19 квітня там мав розпочатися книжковий ярмарок.

      "Ми займаємось своєю справою та готуємо нашу з Вами книжкову зустріч, яка має відбутись 19-21 квітня на НСК "Олімпійський". Ніякі офіційні заявки на проведення інших подій на НСК "Олімпійський" не надходили! Жодні відмови нам не надходили! Давайте покажемо всім, що 19 квітня на НСК заплановано книжкові дебати!" – писали 6 квітня організатори заходу.

      Читайте також: Дебати на НСК "Олімпійському": поліція озвучила головні вимоги до глядачів

      Проте, 11 квітня стало відомо, що захід все ж перенесли. Так, організатор події Валерія Шарко повідомила, що через проведення на стадіоні дебатів кандидатів у президенти, ярмарок довелось змістити у часі.

      У зв'язку з проведенням дебатів кандидатів в Президенти, 19 квітня весь периметр стадіону буде закритий. Це – форс-мажор, з якого знайдено вихід! НСК запропонував нам трохи інший варіант і ми на нього погоджуємось. Виставку буде проведено 20–22 квітня,
      – мовиться у повідомленні.

      Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським на НСК "Олімпійський"? До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати.

      За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".

      Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському": Зеленський наполягає на тому, щоб провести їх 19 квітня, а Порошенко пропонує іншу дату – 14 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком НСК Олімпійський Література
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