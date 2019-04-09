Заместитель Авакова прибыл на "Олимпийский": известна причина

Правоохранители, глава НПУ Сергей Князев, заместитель Арсена Авакова Сергей Яровой приехали на стадион, чтобы оценить момент возможных дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом узнали журналисты 24 канала. Также они успели пообщались с работниками стадиона, там никакие указания не слышали, пока им точной информации не предоставляли.

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Правоохранители, которые приехали на стадион, вероятно, решали, сколько им нужно людей на проведение дебатов, где расположены выходы и входы и тому подобное. По словам журналиста, они провели короткое совещание, что-то оценили, записали и быстро уехали.

Правоохранители приехали на стадион



Совещание было недолгим



Вероятно, они обсуждали момент безопасности возможных дебатов



С правоохранителями были председатель НПУ и заместитель Авакова



После короткого совещания правоохранители сразу разъехались

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?После голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). Они прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион, так стадион".



Точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", никаких официальных заявлений не было. Правда, известно, что между Общественным и штабами кандидатов в президенты проходили переговоры по дебатам, в том числе и на стадионе. Однако они никаких результатов не дали.



Также до последнего времени неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоятся 19 апреля, как этого требует закон. Впоследствии председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14, так и 19 апреля.