Чи буде телеміст між Суспільним і НСК "Олімпійським" на дебатах: заява Аласанії

Дебати за участю кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка у формі телемосту між НСК "Олімпійським" та студією "Суспільного" не будуть проводитися.

Напередодні команда Зеленського запропонувала провести дебати телемостом у прямому ефірі з Порошенком, аби кандидати могли одночасно відбутися у двох різних місцях – на НСК "Олімпійський" та у студії Суспільного. Лідер "95 Кварталу" не розглядає ймовірність все ж прийти до студії Суспільного, тому що на стадіоні – більш відкрита атмосфера.

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Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів виданню theБабель, що дебати у формі телемосту неможливі.

Телеміст заборонений правилами дебатів. Його не буде. Якщо 19-го прийде Порошенко, він отримає свій час в ефірі, але це буде нецікаво,

– сказав Аласанія.

Голова "Суспільного" також переконаний, що команда Зеленського навряд чи прийде на дебати в студію, адже не зацікавлена в таких дебатах.

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?До другого туру виборів, які відбудуться 21 квітня, пройшов Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Наразі невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", адже жодних офіційних заяв не було. Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня о 14:14 годині, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує лише 19 квітня йти на дебати, а саме на "Олімпійський".