Будет ли телемост между Общественным и НСК "Олимпийским" на дебатах: заявление Аласании

Дебаты с участием кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в форме телемоста между НСК "Олимпийским" и студией "Общественного" не будут проводиться.

Накануне команда Зеленского предложила провести дебаты по телемосту в прямом эфире с Порошенко, чтобы кандидаты одновременно находились в двух разных местах – на НСК "Олимпийский" и в студии Общественного. Лидер "95 Квартала" не рассматривает вероятность все же прийти в студию Общественного, потому что на стадионе – более открытая атмосфера.

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Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал изданию theБабель, что дебаты в форме телемоста невозможны.

Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно,

– сказал Аласания.

Председатель "Общественного" также убежден, что команда Зеленского вряд ли придет на дебаты в студию, ведь не заинтересована в таких дебатах.

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?

Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион так стадион".



Пока неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", ведь никаких официальных заявлений не было. Порошенко говорит, что ожидает Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля в 14:14 часов, а еще планирует прийти дебатировать на Общественное 19 апреля. Но Зеленский планирует лишь 19 апреля идти на дебаты, а именно на "Олимпийский".