Разумков прокомментировал ролик, на котором Зеленского якобы сбивает фура

Во время этой избирательной кампании на Владимира Зеленского вылился большой объем "черного" пиара. В частности, в Telrgram-канале Петра Порошенко появился ролик, на котором комика сбивает фура.

Об этом в программе "Право на правду" сказал главный политтехнолог канадидата в перзиденти Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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По его словам, Украина нормально жить не будет, пока политики будут продолжать дискредитировать друг друга.

Во время этой избирательной компании тот объем "черной" пиар-компании, с которой столкнулся Владимир Зеленский, как основной кандидат, наверное, не почувствовал на себе никто,

– отметил Разумков.

"Никто не может сказать, что штаб Зеленского или его команда позволяла себе хотя бы минимально использовать черные технологии по отношению к Порошенко, Гриценко, Тимошенко или кому-то другому", – добавил политтехнолог.

То, что начало происходить во втором туре – это "трэш", с которым Украина еще не сталкивалась никогда. Когда в роликах, оппонента сбивает "Камаз", то это за гранью здравого смысла, моральных ограничений и барьеров, которые могут переступать люди,

– подчеркнул политтехнолог Зеленского.

Смотрите видео, в котором грузовик якобы сбивает Зеленского:

Однако избирательный штаб Петра Порошенко опроверг информацию, распространенную командой Владимира Зеленского, об их причастности к изготовлению и распространению "черного" ролика с кокаином и грузовиком.

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Журналисты 24 Канала также пообщались с представительницей команды действующего президента, которая сказала, что "это не дело рук Порошенко, но подтвердила, что выложил ролик администратор Telrgram-канала".

Смотрите видео комментария команды Порошенко: