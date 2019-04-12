Разумков прокомментировал ролик, на котором Зеленского якобы сбивает фура
Во время этой избирательной кампании на Владимира Зеленского вылился большой объем "черного" пиара. В частности, в Telrgram-канале Петра Порошенко появился ролик, на котором комика сбивает фура.
Об этом в программе "Право на правду" сказал главный политтехнолог канадидата в перзиденти Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.
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По его словам, Украина нормально жить не будет, пока политики будут продолжать дискредитировать друг друга.
Во время этой избирательной компании тот объем "черной" пиар-компании, с которой столкнулся Владимир Зеленский, как основной кандидат, наверное, не почувствовал на себе никто,
– отметил Разумков.
"Никто не может сказать, что штаб Зеленского или его команда позволяла себе хотя бы минимально использовать черные технологии по отношению к Порошенко, Гриценко, Тимошенко или кому-то другому", – добавил политтехнолог.
То, что начало происходить во втором туре – это "трэш", с которым Украина еще не сталкивалась никогда. Когда в роликах, оппонента сбивает "Камаз", то это за гранью здравого смысла, моральных ограничений и барьеров, которые могут переступать люди,
– подчеркнул политтехнолог Зеленского.
Смотрите видео, в котором грузовик якобы сбивает Зеленского:
Однако избирательный штаб Петра Порошенко опроверг информацию, распространенную командой Владимира Зеленского, об их причастности к изготовлению и распространению "черного" ролика с кокаином и грузовиком.
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Журналисты 24 Канала также пообщались с представительницей команды действующего президента, которая сказала, что "это не дело рук Порошенко, но подтвердила, что выложил ролик администратор Telrgram-канала".
Смотрите видео комментария команды Порошенко:
В полиции открыли уголовное производство по факту распространения этого ролика. А кандидат в президенты Владимир Зеленский получил усиленную охрану от государства.
Зеленский получил государственную, безусловно, функцию. Он получил охрану Национальной полиции. И эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану,
– министр внутренних дел Арсен Аваков.
Какие результаты первого тура выборов?
По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
Результаты первого тура выборов