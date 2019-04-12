Разумков прокоментував ролик, на якому Зеленського нібито збиває фура
Під час цієї виборчої кампанії на Володимира Зеленського вилився великий об’єм "чорного" піару. Зокрема, у Telrgram-каналі Петра Порошенка з'явився ролик, на якому коміка збиває фура.
Про це в програмі "Право на правду" сказав головний політтехнолог канадидата у перзиденти Володимира Зеленського Дмитро Разумков.
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За його словами, Україна нормально жити не буде, поки політики будуть продовжувати дискредитувати один одного.
Під час цієї виборчої компанії, той об’єм "чорної" піар-компанії, з якою зіткнувся Володимир Зеленський, як основний кандидат, напевно, не відчув на собі ніхто,
– зазначив Разумков.
"Ніхто не може сказати, що штаб Зеленського чи його команда дозволяла собі хоча б мінімально використовувати чорні технології по відношенню до Порошенка, Гриценка, Тимошенко чи когось іншого", – додав політтехнолог.
Те, що почало відбуватися у другому турі – це "треш", з яким Україна ще не зіштовхувалася ніколи. Коли в роликах, опонента збиває "Камаз", то це за межею здорового глузду, моральних обмежень та бар’єрів, які можуть переступати люди,
– наголосив політтехнолог Зеленського.
Дивіться відео, у якому вантажівка нібито збиває Зеленського:
Проте виборчий штаб Петра Порошенко спростував інформацію, поширену командою Володимира Зеленського, про їх причетність до виготовлення та розповсюдження "чорного" ролика з кокаїном і вантажівкою.
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Зеленський отримав державну, безумовно, функцію. Він отримав охорону Національної поліції. І ця охорона у нього діяла ще з першого туру, просто коли Зеленський вийшов у другий тур, ми, безумовно, посилили цю охорону,
– міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.
Результати першого туру виборів