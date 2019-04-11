У Порошенка відхрестилися від ролика з кокаїном і фурою

Виборчий штаб Петра Порошенко спростував інформацію, поширену командою Володимира Зеленського, про причетність штабу до виготовлення та розповсюдження "чорного" ролика з кокаїном і вантажівкою.

"У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборчий штаб Петра Порошенка не має жодного відношення до "чорного" ролика про кандидата у Президенти Володимира Зеленського з кокаїном", – повідомляє виборчий штаб Порошенка.

Раніше у штабі кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського повідомили, що після публікації ролика, на якому його збиває фура, порекомендують Зеленському посилити охорону. Крім того, штаб звинуватив команду Порошенка в поширенні "чорного" ролика.