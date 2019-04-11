У Порошенко открестились от ролика с кокаином и фурой
Избирательный штаб Петра Порошенко опроверг информацию, распространенную командой Владимира Зеленского, о причастности штаба к изготовлению и распространению "черного" ролика с кокаином и грузовиком.
"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику про кандидата в президенты Владимира Зеленского с кокаином", – сообщает избирательный штаб Порошенко.
Ранее в штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что после публикации ролика, на котором его сбивает фура, порекомендуют Зеленскому усилить охрану. Кроме того, штаб обвинил команду Порошенко в распространении "черного" ролика.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Как развивались ночные события в Святошино7 сентября 2016 , 10:31 1
Самая страшная дорога в Украине: Видео22 августа 2018 , 10:04
ТОП-10 материалов на автомобильную тематику в 2018 году31 декабря 2018 , 17:23