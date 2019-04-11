У Порошенко открестились от ролика с кокаином и фурой

Избирательный штаб Петра Порошенко опроверг информацию, распространенную командой Владимира Зеленского, о причастности штаба к изготовлению и распространению "черного" ролика с кокаином и грузовиком.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику про кандидата в президенты Владимира Зеленского с кокаином", – сообщает избирательный штаб Порошенко.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что после публикации ролика, на котором его сбивает фура, порекомендуют Зеленскому усилить охрану. Кроме того, штаб обвинил команду Порошенко в распространении "черного" ролика.