Перемога будь-кого з кандидатів – це поразка для України, – Давидюк

Про соціологічні опитування щодо другого туру президентських виборів, перемогу олігархів, закон про мову, та парламентські вибори – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Про рейтинги другого туру

– Гра соціологів – це завищувати рейтинги комусь з кандидатів, ця система себе виправдала, тому що маючи 3% пишуть 7%. І кандидат через певний час отримує 5 %. Ця гра нескінченна.

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– Є велика кількість невизначених – велика кількість людей, які готові сприйняти чужу думку і назвати її своєю. Через це ми отримуємо певні викривлення. Також відіграє роль інфантильність населення. Тому, що два кандидати, які пройшли до другого туру, велику кількість населення не задовільняють.

Про президентство Зеленського

– Протестний рух проти Петра Порошенка є не конструктивним. Виборці, які хочуть голосувати за Зеленського, скоріше за все ще розчаруються в ньому й очолять новий рух "АнтиЗеленський". Це буде виклик для нього, що робити з населенням, яке буде налаштоване проти нього.

– У нього є півроку, щоб насолоджуватися рейтингом. Буде жорстоке падіння, а потім навіть агресивна фаза. Питання в тому, чи зможе він взагалі досидить термін, якщо переможе.



Кандидат у перзиденти Володимир Зеленський

– Порошенко сам створив цей рух своєю бездіяльністю, корупцією та намаганням окремі перемоги афішувати як історичні досягнення. Це призвело до того, що його почав перемагати навіть комік. Зеленського підтримав консенсус олігархів – ті самі, які свого часу зробили Порошенка президентом.

Про роль олігархів у виборах

– Зеленський та Порошенко схожі між собою. Проте про одного ми вже знаємо, що він краде і нічого не робить, а на другого ми дивимося у рожевих окулярах і думаємо, що він буде інший.



Коломойському приписують фінансування кандидата Зеленського

– Головне врахувати оточення, яке буде в цього кандидата. Виникає враження, що це будуть люди тих, хто зараз інвестує у цю компанію. Єдина відмінність між ними, що Петро Порошенко любить нерухомість в Іспанії, а Зеленський в Італії. Все решта – це два олігархічні продукти.

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– Рейтинги можуть змінитися. У Порошенка зараз є виклик – під час президентської кампанії не програти парламентську. Якщо розрив буде надзвичайно великий, то там він отримає дуже мало, від нього можуть почати відколювати лідерські групи політиків. Вони можуть піти у вільне плавання без Порошенка і його вплив зменшиться.

Зустріч у Парижі з Макроном

– Ціль Порошенка зараз мінімізована. Політ у Париж – це натяк на те, що він може хотіти домовитися, що Зеленський – президент, а він – прем'єр. Потім він заведе велику фракцію у Раду, зробить конституційну реформу і прем'єр стане президентом. Порошенко стане політичним лідером і переграє.



Французький президент Еммануель Макрон

– Зеленський буде на переговорах, але не факт, що він матиме слово, у нього буде людина, яка говоритиме за нього. Де в цій історії "ПриватБанк", війна, федералізація, парламентські вибори – це питання. Проте вони, чомусь вирішуються не тут і це велика проблема, на яку ніхто не звертає увагу.

– Штаби заявили про цю зустріч для того, що коли кандидатів сфотографують в аеропорту, не виникало питань. На жаль, ці два кандидати – це програш для країни, це перемога олігархів і монополії на термін перебування президента, хто б з них не виграв.

Про парламентські вибори

– Парламент, який є зараз, втратив своє політичне лідерство. Під час президентської кампанії вони грали за сценарієм закону про мову. Вони просто вбивали час. Якби вони хотіли боротися за українську мову, то виділили б гроші. Це була б реальна інвестиція в музичні фестивалі, пісенні конкурси, літературу, видавництво та фільми. Тоді б мова була крутою, сучасною, трендовою і не потрібно було б закону для захисту.

– Зараз парламент більше слідкує за тим, хто 21 квітня стане президентом, ніж за тим, як зберегти інституції, які були прийняті. Були за роки парламенту й нормальні закони – децентралізація, декомунізація та дорожній фонд. Ці речі потрібно було закріплювати в Конституції, передати спадок, від якого не можна було б відмовитися. Проте цього не робили.



Верховна Рада України

– Якщо вважати, що на президентських програємо, а на парламентських виграємо, то програємо всюди. Росія зараз інвестує мільярди доларів у своїх політичних лідерів думок, політичні партії, медіа та інші сфери. Роблять це для того, щоб отримати повний доступ до України. Вони зрозуміли, що через українські війська вони не переступлять.

– Їм простіше зайти через парламент або Адміністрацію Президента. Парламент може здивувати українців своїм проросійським складом. Тому до виборів треба підходити серйозно.

Які результати першого туру виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.



Результати першого туру виборів президента України