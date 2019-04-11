Победа любого из кандидатов – это поражение для Украины, – Давидюк

О социологических опросах относительно второго тура президентских выборов, победе олигархов, законе о языке, и парламентских выборах – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

О рейтингах второго тура

– Игра социологов – это завышать рейтинги кому-то из кандидатов, эта система себя оправдала, так как имея 3% пишут 7%. И кандидат через некоторое время получает 5%. Эта игра бесконечна.

Читайте также: Неизвестность: о чем молчат кандидаты в президенты?

– Есть большое количество неопределившихся – большое количество людей, которые готовы принять чужое мнение и назвать его своим. Поэтому мы получаем определенные искажения. Также играет роль инфантильность населения. Потому что два кандидата, прошедшие во второй тур, большое количество населения не удовлетворяют.

О президентстве Зеленского

– Протестное движение против Петра Порошенко является не конструктивным. Избиратели, которые хотят голосовать за Зеленского, скорее всего еще разочаруются в нем и возглавят новое движение "АнтиЗеленский". Это будет вызов для него, что делать с населением настроеным против него.

– У него есть полгода, чтобы наслаждаться рейтингом. Будет жестокое падение, а потом даже агрессивная фаза. Вопрос в том, сможет ли он вообще досидит срок, если победит.



Кандидат в перзиденты Владимир Зеленский

– Порошенко сам создал это движение своим бездействием, коррупцией и попыткой отдельные победы афишировать как исторические достижения. Это привело к тому, что его начал побеждать даже комик. Зеленского поддержал консенсус олигархов – те самые, которые в свое время сделали Порошенко президентом.

Об олигархах

– Зеленский и Порошенко похожи. Однако про одного мы уже знаем, что он ворует и ничего не делает, а на второго мы смотрим в розовых очках и думаем, что он будет другим.

Коломойскому приписывают финансирование кандидата Зеленского

– Главное учесть окружение, которое будет у этого кандидата. Возникает впечатление, что это будут люди тех, кто сейчас инвестирует в эту компанию. Единственное различие между ними, что Петр Порошенко любит недвижимость в Испании, а Зеленский в Италии. Все остальное – это два олигархических продукта.

Читайте также: Чего ожидать от Зеленского и что на самом деле надо России: объяснение эксперта

– Рейтинги могут измениться. У Порошенко сейчас вызов – во время президентской кампании не проиграть парламентскую. Если разрыв будет очень большой, то там он получит очень мало, от него могут начать откалывать лидерские группы политиков. Они могут уйти в свободное плавание без Порошенко и его влияние уменьшится.

Встреча в Париже

– Цель Порошенко сейчас минимизирована. Полет в Париж – это намек на то, что он может хотеть договориться, что Зеленский – президент, а он – премьер. Затем он заведет большую фракцию в Раду, сделает конституционную реформу и премьер станет президентом. Порошенко станет политическим лидером и переиграет.

Французский президент Эммануэль Макрон

– Зеленский будет на переговорах, но не факт, что он будет иметь слово, у него будет человек, который будет говорить за него. Где в этой истории "Приватбанк", война, федерализация, парламентские выборы – это вопрос. Однако он, почему-то решается не здесь и это большая проблема, на которую никто не обращает внимания.

– Штабы заявили об этой встрече для того, что бы, когда кандидатов сфотографируют в аэропорту, не возникало вопросов. К сожалению, эти два кандидата – это проигрыш для страны, это победа олигархов и монополии на срок пребывания президента, кто бы из них не выиграл.

О парламентских выборах

– Парламент, который есть сейчас, потерял свое политическое лидерство. Во время президентской кампании они играли по сценарию закона о языке. Они просто убивали время. Если бы они хотели бороться за украинский язык, то выделили бы деньги. Это была бы реальная инвестиция в музыкальные фестивали, песенные конкурсы, литературу, издательство и фильмы. Тогда укаринский язык был бы крутым, современным, в тренде и не нужно было бы закона для защиты.

– Сейчас парламент больше следит за тем, кто 21 апреля станет президентом, чем за тем, как сохранить институты, которые были приняты. Были за годы парламента и нормальные законы – децентрализация, декоммунизация и дорожный фонд. Эти вещи нужно было закреплять в Конституции, передать в наследство, от которого нельзя было бы отказаться. Однако этого не делали.



Верховная Рада Украины

– Если считать, что на президентских проигрываем, а на парламентских выиграем, то проиграем везде. Россия сейчас инвестирует миллиарды долларов в своих политических лидеров мнений, политические партии, СМИ и другие сферы. Делают это для того, чтобы получить полный доступ к Украине. Они поняли, что через украинскую армию они не переступят.

– Им проще зайти через парламент или Администрацию Президента. Парламент может удивить украинцев своим пророссийским составом. Поэтому к выборам надо подходить серьезно.

Каковы результаты первого тура выборов?

По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.



Результаты первого тура выборов президента Украины