21:34
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      21:08, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Чего ожидать от Зеленского и что на самом деле надо России: объяснение эксперта

      217 Читати новину українською
      Чего ожидать от Зеленского и что на самом деле надо России: объяснение эксперта
      / Фото из открытых источников

      Чистый избирательный процесс и справедливые результаты – это главная задача президентских выборов в Украине независимо от лидера рейтингов. Именно этого ждет Запад и очень не хочет Кремль.

      Россия ожидает внутренних противостояний между украинцами и обязательно ими воспользуется, считает политолог и сотрудник Эстонского института по иностранным делам Джеймс Шерр, пишет "Голос Америки".

      Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

      Именно такой результат Шерр объясняет ожиданием больших перемен в Украине, которые не произошли – или же их простые украинцы просто не заметили.

      Как специалист, который разговаривает со специалистами, я могу сказать, что при Порошенко произошли важные структурные реформы и определенные достижения, но надо добавить, что обычные люди этого не почувствовали,
      – объясняет он.

      Другая важная проблема и причина высоких рейтингов Зеленского – "неизменность культуры власти и системы, основанной на сочетании личных и государственных интересов". Шерр также отметил, что разгадать намерения Зеленского сейчас сложно. Хотя ситуация становится все более понятной, все равно "некоторые вопросы остаются без ответов".

      "Каждый умный человек здесь вынужден быть неуверенным. Самое мягкое, что можно сказать о нем, это то, что он еще не совсем сформированная личность. Он каждый раз больше разъясняет позиции. Они во многих отношениях звучат вполне разумно", – считает эксперт.

      В то же время Шерр отметил, что предстоящие парламентские выборы будут важнее, чем президентские. Со своей стороны, украинцы будут готовы к реакции в случае неприемлемых действий.

      Мы имеем страну, которую, по моему мнению, уже невозможно втиснуть в российские планы для региона. Страну, которая безжалостно накажет любого президента, который пойдет на опасные компромиссы с Россией. Это не так, как в России, где, став президентом, можно делать что вздумается,
      – сказал политолог.

      Что касается России, то здесь не стоит недооценивать угроз. По мнению политолога, Россия не имеет целью сделать президентом Украины пророссийское лицо. Ее задача сейчас заключается в другом.

      "Россия заинтересована в нестабильности, и поэтому Россия не заинтересована в том, чтобы это был чистый, упорядоченный процесс с результатами, которые признает целая страна". – добавил Шерр.

      Так, если результат выборов не признает половина страны, то Москва будет пытаться использовать такую ситуацию для дальнейшего разжигания конфликта. Шерр также отметил, что Владимиру Зеленскому "немедленно нужна команда и быстрое определение приоритетов". Выяснить все "подводные камни" и увидеть реальную картину украинцам удастся уже через месяц.

      Зато Запад "своего" кандидата не имеет – там ожидают от Украины чистого избирательного процесса. В случае победы Зеленского, западные партнеры быстро пытаться установить с ним конструктивные взаимоотношения.

      Читайте также: Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ

      Какие результаты первого тура выборов?По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.


      Результаты первого тура выборов

      blog_ava
      Кто такая Марта Борщ и какую должность может получить в команде Зеленского
      сегодня
      1996
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Результаты выборов президента 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Ливии: как Путин может получить контроль над потоком беженцев в Европу
      сегодня , 20:10 Конфликт в Ливии: как Путин может получить контроль над потоком беженцев в Европу
      Світлана Попова 199
      Побиття школярки у Чернігові: чому в Україні можна не розраховувати на справедливість
      сегодня , 19:30 Побиття школярки у Чернігові: чому в Україні можна не розраховувати на справедливість
      Дмитро Гнап 136
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 апреля , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Налог на капитал вместо налога на прибыль: что хотят изменить и зачем
      сегодня , 19:20 Налог на капитал вместо налога на прибыль: что хотят изменить и зачем
      Яніна Ткачук 293
      Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      сегодня , 19:01 Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      Антон Голобородько 964
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Самая страшная дорога в Украине: Видео
       22 августа 2018 , 10:04
      ТОП-10 материалов на автомобильную тематику в 2018 году
       31 декабря 2018 , 17:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук