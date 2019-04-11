Чего ожидать от Зеленского и что на самом деле надо России: объяснение эксперта

Чистый избирательный процесс и справедливые результаты – это главная задача президентских выборов в Украине независимо от лидера рейтингов. Именно этого ждет Запад и очень не хочет Кремль.

Россия ожидает внутренних противостояний между украинцами и обязательно ими воспользуется, считает политолог и сотрудник Эстонского института по иностранным делам Джеймс Шерр, пишет "Голос Америки".

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Именно такой результат Шерр объясняет ожиданием больших перемен в Украине, которые не произошли – или же их простые украинцы просто не заметили.

Как специалист, который разговаривает со специалистами, я могу сказать, что при Порошенко произошли важные структурные реформы и определенные достижения, но надо добавить, что обычные люди этого не почувствовали,

– объясняет он.

Другая важная проблема и причина высоких рейтингов Зеленского – "неизменность культуры власти и системы, основанной на сочетании личных и государственных интересов". Шерр также отметил, что разгадать намерения Зеленского сейчас сложно. Хотя ситуация становится все более понятной, все равно "некоторые вопросы остаются без ответов".

"Каждый умный человек здесь вынужден быть неуверенным. Самое мягкое, что можно сказать о нем, это то, что он еще не совсем сформированная личность. Он каждый раз больше разъясняет позиции. Они во многих отношениях звучат вполне разумно", – считает эксперт.

В то же время Шерр отметил, что предстоящие парламентские выборы будут важнее, чем президентские. Со своей стороны, украинцы будут готовы к реакции в случае неприемлемых действий.

Мы имеем страну, которую, по моему мнению, уже невозможно втиснуть в российские планы для региона. Страну, которая безжалостно накажет любого президента, который пойдет на опасные компромиссы с Россией. Это не так, как в России, где, став президентом, можно делать что вздумается,

– сказал политолог.

Что касается России, то здесь не стоит недооценивать угроз. По мнению политолога, Россия не имеет целью сделать президентом Украины пророссийское лицо. Ее задача сейчас заключается в другом.

"Россия заинтересована в нестабильности, и поэтому Россия не заинтересована в том, чтобы это был чистый, упорядоченный процесс с результатами, которые признает целая страна". – добавил Шерр.

Так, если результат выборов не признает половина страны, то Москва будет пытаться использовать такую ситуацию для дальнейшего разжигания конфликта. Шерр также отметил, что Владимиру Зеленскому "немедленно нужна команда и быстрое определение приоритетов". Выяснить все "подводные камни" и увидеть реальную картину украинцам удастся уже через месяц.

Зато Запад "своего" кандидата не имеет – там ожидают от Украины чистого избирательного процесса. В случае победы Зеленского, западные партнеры быстро пытаться установить с ним конструктивные взаимоотношения.

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Какие результаты первого тура выборов?По итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.



Результаты первого тура выборов