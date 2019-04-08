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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський попросив для себе державну охорону

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      Штаб Зеленського звернувся до МВС із проханням про охорону
      Штаб Зеленського звернувся до МВС із проханням про охорону / Фото з відкритих джерел

      Штаб Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ України із проханням забезпечити кандидата в президенти охороною.

      У період агітації до першого туру такою охороною забезпечили дев’ятьох кандидатів у президенти України, повідомили у відомстві.

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      Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко зазначив, що Нацполіція взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти. Забезпечення комунікації між виборцями та кандидатами є завданням правоохоронців.

      Наразі по таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського, який потрапив до другого туру президентських виборів,
      – пояснив Варченко.

      Після підрахунку всіх голосів та опрацювання усіх проколів у ЦВК повідомили, що жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців. Таким чином, 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Його учасниками стануть Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

       
       


       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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