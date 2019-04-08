Зеленский попросил для себя государственную охрану

Штаб Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел Украины с просьбой обеспечить кандидата в президенты охраной.

В период агитации до первого тура такой охраной обеспечили девятерых кандидатов в президенты Украины, сообщили в ведомстве.

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Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты. Обеспечение коммуникации между избирателями и кандидатами является задачей правоохранителей.

Сейчас за такой охраной обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который попал во второй тур президентских выборов,

– пояснил Варченко.

После подсчета всех голосов и обработки всех проколов в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей. Таким образом, 21 апреля состоится второй тур выборов. Его участниками станут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.



