15:06
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский попросил для себя государственную охрану

      113 Читати новину українською
      Штаб Зеленского обратился в МВД с просьбой об охране
      Штаб Зеленского обратился в МВД с просьбой об охране / Фото из открытых источников

      Штаб Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел Украины с просьбой обеспечить кандидата в президенты охраной.

      В период агитации до первого тура такой охраной обеспечили девятерых кандидатов в президенты Украины, сообщили в ведомстве.

      Читайте также: В Раде создали межфракционное объединение "За Зеленского": видео

      Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты. Обеспечение коммуникации между избирателями и кандидатами является задачей правоохранителей.

      Сейчас за такой охраной обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который попал во второй тур президентских выборов,
      – пояснил Варченко.

      После подсчета всех голосов и обработки всех проколов в ЦИК сообщили, что ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей. Таким образом, 21 апреля состоится второй тур выборов. Его участниками станут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

       
       


       

      blog_ava
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня
      16182
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Министерство внутренних дел Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"
      сегодня , 15:07 Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"
      Злой Одессит 8
      Дебати між Порошенком та Зеленським: що означають заяви кандидатів
      сегодня , 14:10 Дебати між Порошенком та Зеленським: що означають заяви кандидатів
      Крістіна Бердинських 186
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      107
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 13:02 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 16182
      Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      сегодня , 12:12 Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      Блог Медіа 2111
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Порошенко сдал кровь на содержание алкоголя и наркотиков: видео
       5 апреля , 09:32
      Екс-хавбек Шахтаря розкритикував голкіпера Динамо за божевільний фол і червону картку
       26 ноября 2018 , 13:30
      Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – віце-капітан Динамо йде проти традиції
       11 января , 18:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук