У Зеленского будет три варианта в отношении парламента – эксперт

Нынешний парламент имеет большинство, подчиненное Порошенко. Поэтому у Зеленского будет три варианта. Но возможен консенсус элит по поводу досрочных выборов.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

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Первый вариант. Политолог считает, что Зеленский может договориться с нынешней Верховной Радой. То есть перейти к кулуарным договоренностям. В результате Зеленского втянут в политику, с которой он не ассоциируется. Каждая фракция или депутатская группа будет требовать должности заместителя генпрокурора, председателя СБУ и тому подобное. Вхождение в такой переговорный процесс, по его мнению, не приведет ни к чему хорошему для общества. Это будет означать, что речь идет не о радикальных изменениях, а вхождении в это самое болото.

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Второй вариант – Зеленскому не надо договариваться с парламентом. Тогда, считает Доний, Зеленский получит саботаж различных органов управления. Тогда он за полгода не сможет себя не проявить. Это опасно с точки зрения рейтинга на парламентских выборах.

Какие результаты первого тура выборов президента Украины?

По официальным данным ЦИК, в первом туре выборов президента Украины победили Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%). Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

Третий вариант – досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и новые выборы.

На волне популярности Зеленский может получить большинство в парламенте. Но мало времени и возможностей. Теоретически основания есть. Несколько лет нас дурят подписями под коалиционным соглашением,

– отмечает Олесь Доний.

Поэтому, по его словам, формально можно доказать, что коалиции нет. Но, чтобы новый президент мог распустить парламент, надо заслушать результаты ЦИК, провести инаугурацию. Это все надо сделать, включая судебные решения, до 25 мая.

При этом, отмечает специалист, команда Порошенко тоже не против досрочных выборов.

За полгода – до 27 октября рейтинг Порошенко может совсем упасть. Сейчас он смог мобилизовать часть патриотического электората. В отличие от Кравчука и Ющенко, Порошенко опасно отходить от политики и быть почетным пенсионером. Есть шансы судебного преследования,

– считает Доний.

Залогом для Порошенко есть своя фракция в парламенте. Нынешняя фракция БПП может разбежаться. А после досрочных выборов будет четкая конфигурация фракции, на которую Порошенко может рассчитывать.

Что заявил Владимир Зеленский о досрочных выборах парламента?

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик думает, что не успеет этого сделать. По его словам, ломать закон он не будет. Если его команда успеет за 6 месяцев до следующих выборов, то распустит парламент, поскольку его политсиле это выгодно.



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