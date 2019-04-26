Адвокат Коломойского рассказал, как и почему убеждал Зеленского пойти в президенты

Разговоры о выдвижении шоумена Владимира Зеленского на пост президента начались еще в 2015-м году. Сначала ему предложили баллотироваться по мажоритарному округу, но шоумен отказался.

Тогда Зеленский свое решение объяснил тем, что не хочет потерять доверие, рассказал Андрей Богдан, адвокат олигарха Игоря Коломойского и юрист лидера президентских выборов Владимира Зеленского, пишет "НВ" и "УП".

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Он признался, что действительно существенно способствовал тому, чтобы Зеленский принял участие в президентских выборах. Адвокат Коломойского познакомился с шоуменом более 5 лет назад. По его словам, это было "ситуативное общение в кругу общих знакомых". Впоследствии "были мировоззренческие, философские встречи". Тогда Богдан работал советником главы Днепропетровской ОГА.

А потом, когда народный депутат Борис Филатов был избран городским головой, там уволился мажоритарный избирательный округ. И я его (Зеленского – 24 канал) набрал, попросил встречи. Ради этого я даже специально прилетел в Одессу, с ним встретился,

– рассказал Андрей Богдан.

Однако тогда Зеленский баллотироваться в депутаты отказался. По словам Богдана, тот отвечал, что это неправильно и можно потерять доверие, просто став одним из депутатов.

При этом Богдан отметил, что во время "дружеских встреч" убеждал Зеленского – люди поверили "Слуге народа".

"Еще до этого, у нас была одна встреча в одном ресторане с друзьями. И шутки насчет "Слуги народа" и президента... Для меня это были совсем не шутки, а серьезная фраза, которую я ему сказал: "Володя, ты вообще понимаешь, что фильмом Слуга народа ты дал людям надежду? И если ты даже не попытаешься это сделать, то каким-то определенным образом их бросишь, подведешь", – сказал он.

Адвокат Коломойского тогда объяснял, что люди ожидают именно этого.. Выиграешь ты или не выиграешь — это другой вопрос. Но если ты этого не сделаешь, то точно ты очередной человек, которому люди доверились, и ты их подведешь", – вспомнил юрист.

Следующая и уже конкретная встреча относительно президентства состоялась между Зеленским и Богданом в 2018 году. В марте того года они заказали первую социологию, в которой упоминался и Владимир Зеленский. По словам адвоката, в ней шоумен занял 6-е место.

Я ему показал эту социологию, сказал: "Смотри, ты слова не сказал, что ты идешь в политику, а ты уже имеешь прекрасную стартовую площадку. Опять же, если ты этого даже не попробуешь сделать, то общество получит очередной бросок,

– отметил Богдан.

Кто такой Андрей Богдан?Адвокат олигарха Игоря Коломойского. В частности, он ведет дела "Приватбанка". По информации журналистов-расследователей, он регулярно посещал своего клиента, когда тот жил в Женеве, а теперь периодически летает к нему в Тель-Авив. Кроме того, работал заместителем министра юстиции времен президентства Виктора Ющенко, а в правительстве Николая Азарова был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Именно поэтому Богдан попал под действие закона о люстрации. После Майдана экс-чиновник был советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, который позже стал его клиентом и остается им сейчас. Даже баллотировался в парламент по спискам БПП.



