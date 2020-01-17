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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Гончарук останется на должности: заявление политолога Фесенко

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      Глава правительства Алексей Гончарук утром 17 января написал заявление об отставке. Во время выступления в Верховной Раде Гончарук подчеркнул, что заявление оформлено в соответствии с Конституцией. То есть написано на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право внести его в парламент в любой момент.

      Политолог Сергей Фесенко в прямом эфире 24 канала отметил, что, скорее всего, правительство и премьер-министр останутся.

      Важно! Премьер Гончарук обратился к Раде и объяснил свое заявление об отставке: видео

      Он напомнил, что в случае, если премьер-министр уйдет в отставку, то же самое будет вынуждено сделать и все действующее правительство. При этом он добавил, что заявление Гончарука увеличило шансы на его отставку.

      Думаю, что прямых угроз для отставки премьера не было, но его нервные действия спровоцировали дополнительное напряжение. Учитывая тот факт, что Зеленский не любит, когда его шантажируют такими заявлениями, риски есть и для Гончарука,
      – отметил политолог.

      Также он сказал, что Зеленский может в ближайшие дни поддержать Гончарука. "Я не исключаю, что он (Зеленский – 24 канал) может подумать над другими вариантами", – пояснил Фесенко. Политолог подчеркнул, что отставка министра юридически может быть только добровольной.


      Политолог Сергей Фесенко

      Все, что нужно знать о вероятной отставке Гончарука

      Глава Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент. Он отметил, что сделал это для того, "чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту". В Офисе Президента уже отреагировали на заявление главы Кабмина Алексея Гончарука. В пресс-службе сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление и о результатах сообщат отдельно.

      Что известно о скандале вокруг "прослушки Гончарука"

      15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив. В обнародованной записи фигуранты якобы создавали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      К теме: "Слуги народа" обратились в СБУ из-за прослушки Гончарука

      Во время разговора человек, который по голосу похож на Гончарука, сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике. В Кабинете министров опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Новости политики Верховная Рада Скандал
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