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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Гончарук залишиться на посаді: заява політолога Фесенка

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      Очільник уряду Олексій Гончарук зранку 17 січня написав заяву про відставку. Під час виступу у Верховній Раді Гончарук наголосив, що заява оформлена відповідно до Конституції. Тобто написана на ім'я голови Верховної Ради, і президент має право внести її у парламент у будь-який момент.

      Політолог Сергій Фесенко у прямому ефірі 24 каналу зазначив, що, швидше за все, уряд та прем'єр-міністр залишаться.

      Важливо! Прем'єр Гончарук звернувся до Ради та пояснив свою заяву про відставку: відео

      Він нагадав, що у разі, якщо прем'єр-міністр піде у відставку, те ж саме буде змушений зробити й весь чинний уряд. Водночас він додав, що заява Гончарука збільшила шанси на його відставку.

      Думаю, що прямих загроз для відставки прем'єра не було, але його нервові дії спровокували додаткову напругу. Враховуючи той факт, що Зеленський не любить, коли його шантажують такими заявами, ризики є і для Гончарука,
      – зауважив політолог.

      Також він сказав, що Зеленський може найближчими днями підтримати Гончарука. "Я не виключаю, що він (Зеленський, – 24 канал) може подумати над іншими варіантами", – пояснив Фесенко. Політолог підкреслив, що відставка міністра юридично може бути лише добровільною.


      Політолог Сергій Фесенко

      Все, що треба знати про ймовірну відставку Гончарука

      Глава Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент. Він наголосив, що зробив це для того, "щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента". В Офісі Президента уже відреагували на заяву глави Кабміну Олексія Гончарука. У пресслужбі повідомили, що Зеленський розгляне заяву і про результати повідомлять окремо.

      Що відомо про скандал довкола "прослушки Гончарука"

      15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси: прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      До теми: "Слуги народу" звернулися до СБУ через прослушку Гончарука

      Під час розмови людина, що за голосом схожа на Гончарука сказала, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Верховна Рада Новини України Скандал
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