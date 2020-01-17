На должность Гончарука появилась курьезная вакансия на сайте по поиску работе

На одном из сайтов по поиску работы в Украине появилась вакансия "премьер-министра Украины" – очевидно, в связи с тем, что настоящий премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Компания, которая разместила вакансию, называется "Украина".

В вакансии на должность "премьер-министра" указано, что работать главой правительства придется на полной занятости. Зарплата будет определена по договоренности. При этом чуть ниже указано, что в зависимости от интенсивности труда зарплата якобы составит 50-60 тысяч гривен в месяц.

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Шуточное объявление о вакансии на должность премьер-министра

Относительно адреса офиса, то в вакансии указано, что место работы "в историческом здании" в центре Киева. Соискателям на "должность" предлагают "чай и кофе за счет работодателя", собственный кабинет с приемной и служебное авто для пользования.

Коллектив будущих сотрудников "премьера" в объявлении назвали "молодым и творческим".



Шуточное объявление о вакансии на должность премьер-министра

Относительно требований к кандидату на должность, то у него не должно быть долгов по алиментам и взысканий за коррупционные правонарушения "за последний год". Также преимуществами претендентов назвали чувство юмора и связи с "Газпромом".