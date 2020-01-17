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      На должность Гончарука появилась курьезная вакансия на сайте по поиску работе

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      На должность премьера в сети опубликовали шуточную вакансию / oi5.ru/n322493603

      На одном из сайтов по поиску работы в Украине появилась вакансия "премьер-министра Украины" – очевидно, в связи с тем, что настоящий премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Компания, которая разместила вакансию, называется "Украина".

      В вакансии на должность "премьер-министра" указано, что работать главой правительства придется на полной занятости. Зарплата будет определена по договоренности. При этом чуть ниже указано, что в зависимости от интенсивности труда зарплата якобы составит 50-60 тысяч гривен в месяц.

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      вакансія на посаду прем'єр-міністра сайт пошуку роботи курйози
      Шуточное объявление о вакансии на должность премьер-министра

      Относительно адреса офиса, то в вакансии указано, что место работы "в историческом здании" в центре Киева. Соискателям на "должность" предлагают "чай и кофе за счет работодателя", собственный кабинет с приемной и служебное авто для пользования.

      Коллектив будущих сотрудников "премьера" в объявлении назвали "молодым и творческим".

      пошук роботи сайт вакансія на посаду прем'єр-міністра курйози
      Шуточное объявление о вакансии на должность премьер-министра

      Относительно требований к кандидату на должность, то у него не должно быть долгов по алиментам и взысканий за коррупционные правонарушения "за последний год". Также преимуществами претендентов назвали чувство юмора и связи с "Газпромом".

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      Шуточное объявление о вакансии на должность премьер-министра

      Что известно о заявлении Гончарука об отставке

      Утром 17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. В Офисе Президента сообщили, что глава государства рассмотрит это заявление.

      Впоследствии Гончарук уточнил, что его заявление оформлено в соответствии с Конституцией, то есть написано на имя председателя парламента, и президент имеет право внести его в Раду в любой момент.

      О причинах своего решения об отставке Гончарук сказал во время выступления в Раде, отметив, что в последнее время правительство стало жертвой большого количества информационных атак и манипуляций. Мол, их цель – раскол внутри властной команды и создание представления о том, что кто-то не уважает президента, а "это неправда".

      Читайте также: Гончарук останется на должности: заявление политолога Фесенко

      Тем временем ряд политологов и журналистов убеждены, что в конце концов Гончарук не уйдет в отставку. Такая возможность следует и из переписки нардепов от "Слуги народа" в Раде.

       

       

      Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре
      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Зарплата Работа
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