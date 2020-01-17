Гончарук объяснил, почему избегает вопросов о резонансной прослушке с его участием

Премьер-министр Алексей Гончарук по-прежнему отказывается давать какие-либо комментарии относительно прослушки с его участием, которую недавно слили в сеть. Также он во время общения с журналистами избежал вопроса относительно заявления об отставке.

Видео с соответствующей реакцией Гончарука опубликовал в своем телеграм-канале журналист Андрей Павловский. На кадрах пока еще действующий украинский премьер подчеркнул, что не хочет давать каких-либо комментариев, пока не будет позиции президента.

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"Я бы хотел поговорить о состоявшемся совещании. Дальше – строительство. Здесь традиционно много коррупции", – перевел тему разговора Гончарук.

Прослушка Гончарука: появилось видео с реакцией премьера

Заметим, что и ранее Гончарук напрямую не комментировал появление записей якобы с совещания с участием руководителей украинских ведомств. Он лишь подчеркивал, что против него и команды президента в целом уже давно идет кампания. Так было как во время первого его обращения после скандала, так и в Верховной Раде, когда он объяснял парламентариям свое заявление об отставке.

Мы пришли во власть и менять страну благодаря этому человеку – благодаря Зеленскому Владимиру Александровичу. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%,

– так объяснил Гончарук, почему подал свое заявление об отставке президенту, а не обратился к Верховной Раде, как этого требует закон.

Что известно о сливе записей с участием Гончарука и украинских топ-чиновников

15 января в сеть слили аудиозаписи с голосами якобы премьера Алексея Гончарука, заместителей главы НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив. Последняя заявила, что это не ее голос. Они готовили объяснения президенту относительно экономической политики, причин и последствий роста курса гривны. Во время разговора не обсуждалось ничего криминального и противозаконного. В основном украинские чиновники говорят о рабочих моментах и экономической ситуации в Украине.

Однако, появление этих записей все же получило резонанс. Прежде всего потому, что прослушивание кабинета премьера уже априори является громким событием. Кроме того, человек с голосом, похожим на голос Гончарука, отмечается несколькими громкими фразами. Он, в частности, говорит, что является "полным профаном" в экономике. Также "Гончарук" отметил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" означает "простое"), называет гаранта Вовой и собирается ему объяснить экономические процессы в стране на примере салата "Оливье". Кроме того, звучат слова "соросята ухандохали экономику".

Властные структуры пока еще официально не подтвердили подлинность этих записей. В частности, говорят, что их склеили из фрагментов совещаний в Кабмине. Правда, президент Зеленский все же обязал правоохранителей за 2 недели установить, кто слил эту прослушку. В то же время глава фракции "Слуга народа" отметил, что совещание с участием Алексея Гончарука могли либо прослушивать, либо записывать прямо на мобильный телефон.

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