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      В Евросоюзе отреагировали на возможную отставку Гончарука

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      В ЕС заверили, что отставка Гончарука не повлияет на отношения с правительством Украины / kmu.gov.ua

      Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, уйдет ли в отставку действующий Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком.

      Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в комментарии hromadske рассказал, что Евросоюз имеет хорошие отношения с украинским правительством.

      Важно: Премьер Гончарук обратился к Раде и объяснил свое заявление об отставке: видео

      Мы, и я лично, имеем очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. Поэтому в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться,
      – сказал дипломат.

      По его словам, отставка премьера Гончарука не повлияет на отношения и объем сотрудничества между Кабмином и ЕС.

      "Внутренняя политика – это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", – подытожил Маасикас.

      Что известно об отставке Гончарука

      Глава Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук утром 17 января сообщил в фейсбуке, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

      "Мы пришли к власти менять страну благодаря этому человеку – благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас важно иметь доверие внутри команды на 100%", – заявил премьер.

      Он добавил, что его заявление об отставке оформлено в соответствии с Конституцией – написано на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право внести его в парламент в любой момент.

      До решения Зеленского правительство продолжает работать в штатном режиме.

      Интересно: Гончарук написал заявление об отставке: реакция министров правительства

      С чем связана вероятная отставка Гончарука

      Все началось со скандала, когда в сети опубликовали так называемую прослушку Гончарука. На аудиозаписях якобы слышны голоса Алексея Гончарука, заместителей председателя НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив. Они обсуждали подготовку доклада Зеленскому об экономической политике, причины и последствия укрепления гривны.

      Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике, а у президента Зеленского – "очень примитивное (простое) понимание экономических процессов".

      В правительстве после этого заявили, что не располагают информацией о подлинности распространенных аудиозаписей. Президент Зеленский 17 января дал задание правоохранительным органам за 2 недели установить происхождение и причастных к "слитой прослушке" из кабинета Гончарука.

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Евросоюз
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