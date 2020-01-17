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      Гончарук написал заявление об отставке: реакция министров правительства

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      Министры правительства выступили в поддержку премьера Гончарука / kmu.gov.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Ряд министров уже начал писать в соцсетях посты в поддержку главы правительства.

      Что известно об отставке Гончарука

      Глава Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук утром 17 января сообщил в фейсбуке, что написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

      Биография: Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре

      Мы пришли к власти менять страну благодаря этому человеку – благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас важно иметь доверие внутри команды на 100%,
      – заявил премьер.

      Также глава Кабмина добавил, что его заявление об отставке оформлено в соответствии с Конституцией. Мол, оно написана на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право внести его в парламент в любой момент.

      Сейчас правительство продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение.

      Сам президент Владимир Зеленский пообещал рассмотреть заявление Гончарука и сообщить отдельно о результатах.

      Кто из министров поддержал Гончарука

      Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем фейсбуке отметил, что действующее правительство пришло менять страну и поэтому "жестко получает".

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      Наше правительство первое в истории Украины, который не ворует, не пришло за квотами и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бессмысленный менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально,
      – отметил он.

      Федоров добавил, что также не держится за должность и поддержал Гончарука. По его словам, правительству нужно "довести до ума те процессы, которые были запущены" и пережить "первую сильную волну" против Кабмина.

      Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в своем фейсбуке отметил, что уважает решение Гончарука. Он поблагодарил и президента за 4,5 месяцев работы в правительстве.

      "Это было супер насыщенно, ответственно, прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая. Я честно не знаю как дальше будут￼ развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе ", – отметил Кулеба.

      Он добавил, что при любом руководстве правительство Украины должно двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развивать отношения с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами.

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      В поддержку Гончарука выступила и министр образования Украины Анна Новосад.

      "Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение премьера. Но! Работу никто не отменял, поэтому мы продолжаем работать. До дальнейших решений, какими бы они ни были ", – написала чиновница.

       

      Министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда отметила в своем фейсбуке, что действующая команда министров – классическое правительство технократов. Работать в такой команде сложно, ведь нужно постоянно повышать свою профессиональную планку, но драйвово – видно быстрые результаты.

      Ситуацию с отставкой Гончарука министр назвала "политическими игрищами".

      "Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера и ждем решения президента. Продолжаем работать",
      – подытожила Коляда.

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      Министр энергетики Алексей Оржель отметил, что против действующего правительства работает много недоброжелателей. Поэтому он призвал коллег продолжать работать и не реагировать на провокации.

      "С начала нашей работы против команды правительства и президента работало много людей. Людей, которые не хотят изменений в Украине, которых все устраивает, они хотят и в дальнейшем сидеть на потоках и красть будущее у наших детей. Если мы хотим что-то изменить, жить лучше – должны вместе усердно работать, а не реагировать на провокации", – подчеркнул он.

       

      Также в поддержку премьера Гончарука выступил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и министр экономики Тимофей Милованов.

       

       

       

      Почему Гончарук написал заявление об отставке

      Все связанно со скандалом относительно прослушки Гончарука, членов правительства и НБУ.

      15 января в сеть слили аудиозаписи с голосами якобы премьера Алексея Гончарука, заместителей председателя НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя главы Офиса Президента Юлии Кузнецов.

      Они готовили объяснения президенту относительно экономической политики, причин и последствий роста курса гривны.

      Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

      После этого пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей.

      В "Слуге народа" комментируя "прослушку" заявили, что не видят причин для отставки Гончарука. Также президентская фракция обратилась в СБУ в связи с публикацией соответствующих аудиозаписей.

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Кабинет Министров Украины Дмитрий Кулеба Оксана Коляда Тимофей Милованов Владимир Бородянский Алексей Оржель Ганна Новосад Михаил Федоров
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