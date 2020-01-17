Гончарук написал заявление об отставке: реакция министров правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Ряд министров уже начал писать в соцсетях посты в поддержку главы правительства.

Что известно об отставке Гончарука

Глава Кабинета Министров Украины Алексей Гончарук утром 17 января сообщил в фейсбуке, что написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

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Мы пришли к власти менять страну благодаря этому человеку – благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас важно иметь доверие внутри команды на 100%,

– заявил премьер.

Также глава Кабмина добавил, что его заявление об отставке оформлено в соответствии с Конституцией. Мол, оно написана на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право внести его в парламент в любой момент.

Сейчас правительство продолжает работать в штатном режиме, пока президент не примет решение.

Сам президент Владимир Зеленский пообещал рассмотреть заявление Гончарука и сообщить отдельно о результатах.

Кто из министров поддержал Гончарука

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем фейсбуке отметил, что действующее правительство пришло менять страну и поэтому "жестко получает".

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Наше правительство первое в истории Украины, который не ворует, не пришло за квотами и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бессмысленный менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально,

– отметил он.

Федоров добавил, что также не держится за должность и поддержал Гончарука. По его словам, правительству нужно "довести до ума те процессы, которые были запущены" и пережить "первую сильную волну" против Кабмина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в своем фейсбуке отметил, что уважает решение Гончарука. Он поблагодарил и президента за 4,5 месяцев работы в правительстве.

"Это было супер насыщенно, ответственно, прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая. Я честно не знаю как дальше будут￼ развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе ", – отметил Кулеба.

Он добавил, что при любом руководстве правительство Украины должно двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развивать отношения с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами.

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В поддержку Гончарука выступила и министр образования Украины Анна Новосад.

"Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение премьера. Но! Работу никто не отменял, поэтому мы продолжаем работать. До дальнейших решений, какими бы они ни были ", – написала чиновница.

Министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда отметила в своем фейсбуке, что действующая команда министров – классическое правительство технократов. Работать в такой команде сложно, ведь нужно постоянно повышать свою профессиональную планку, но драйвово – видно быстрые результаты.

Ситуацию с отставкой Гончарука министр назвала "политическими игрищами".

"Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера и ждем решения президента. Продолжаем работать",

– подытожила Коляда.

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Министр энергетики Алексей Оржель отметил, что против действующего правительства работает много недоброжелателей. Поэтому он призвал коллег продолжать работать и не реагировать на провокации.

"С начала нашей работы против команды правительства и президента работало много людей. Людей, которые не хотят изменений в Украине, которых все устраивает, они хотят и в дальнейшем сидеть на потоках и красть будущее у наших детей. Если мы хотим что-то изменить, жить лучше – должны вместе усердно работать, а не реагировать на провокации", – подчеркнул он.

Также в поддержку премьера Гончарука выступил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и министр экономики Тимофей Милованов.

Почему Гончарук написал заявление об отставке

Все связанно со скандалом относительно прослушки Гончарука, членов правительства и НБУ.

15 января в сеть слили аудиозаписи с голосами якобы премьера Алексея Гончарука, заместителей председателя НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова и заместителя главы Офиса Президента Юлии Кузнецов.

Они готовили объяснения президенту относительно экономической политики, причин и последствий роста курса гривны.

Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

После этого пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей.

В "Слуге народа" комментируя "прослушку" заявили, что не видят причин для отставки Гончарука. Также президентская фракция обратилась в СБУ в связи с публикацией соответствующих аудиозаписей.