Гончарук написав заяву про відставку: реакція міністрів уряду

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її на розгляд президенту Володимиру Зеленському. Низка міністрів вже почали писати у соцмережах пости на підтримку глави уряду.

Що відомо про відставку Гончарука

Очільник Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук вранці 17 січня повідомив у фейсбуці, що написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

Біографія: Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр-міністра

Ми прийшли у владу змінювати країну завдяки цій людині – завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%,

– заявив прем'єр.

Також глава Кабміну додав, що його заява про відставку оформлена відповідно до Конституції. Мовляв, вона написана на ім'я голови Верховної Ради, і президент має право внести її у парламент у будь-який момент.

Наразі уряд продовжує працювати у штатному режимі, поки президент не ухвалить рішення.

Сам президент Володимир Зеленський пообіцяв розглянути заяву Гончарука і повідомити окремо про результати.

Хто з міністрів підтримав Гончарука

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму фейсбуці відзначив, що чинний уряд прийшов змінювати країну і через це "жорстко отримує".

Цікаво: Зеленський не прийме відставку Гончарука, – журналіст Бутусов

Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами і не має особистих цілей. Кожен день ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд у більшості сфер. Кожен день наша команда позбавляє джерел доходів злодіїв бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально,

– відзначив він.

Федоров додав, що також не тримається за посаду і підтримав Гончарука. За його словами, уряду потрібно "довести до розуму ті процеси, які були запущені" і пережити "першу сильну хвилю" проти Кабміну.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба у своєму фейсбуці наголосив, що поважає рішення Гончарука. Він подякував йому та президенту за 4,5 місяців роботи в уряді.

"Це було супер насичено, відповідально, прикольно і важливо. Але життя буремне. Особливо політичне. Я чесно не знаю як далі￼ розвиватимуться події. Особисто у мене зараз є відчуття потягу, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Далі він може зупинитися або пришвидшитися знову. Та питання не в особистостях, а в системі", – зауважив Кулеба.

Він додав, що за будь-якого керівництва уряду Україна має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції і розвивати відносини зі США, Китаєм, Індією та іншими важливими партнерами.

До теми: Гончарук озвучив підсумки роботи Кабміну під його керівництвом

На підтримку Гончарука виступила і міністерка освіти України Ганна Новосад.

"Ми одна команда, яка без довіри та взаємодії результатів не досягне, тому я підтримую рішення прем'єра.

Але! Роботу ніхто не відміняв, тому ми продовжуємо працювати. До подальших рішень, якими б вони не були", – написала чиновниця.

Міністерка у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда зауважила у своєму фейсбуці, що чинна команда міністрів – класичний уряд технократів. Працювати у такій команді складно, адже потрібно постійно підвищувати власну професійну планку, але драйвово – видно швидкі результати.

Ситуацію з відставкою Гончарука міністерка назвала "політичними ігрищами".

Політичні ігрища довкола Уряду останнім часом розцінюю як намагання нав’язати команді технократів якусь дивну політичну позицію. Цього не буде. Тому підтримую позицію прем'єра і чекаємо на рішення президента. Продовжуємо працювати,

– підсумувала Коляда.

Дізнайтеся більше: Гончарук анонсував важливі зміни для України у 2020 роц і

Міністр енергетики Олексій Оржель відзначив, що проти чинного уряду працює багато недоброзичливців. Тому він закликав колег продовжувати працювати та не реагувати на провокації.

"З початку нашої роботи проти команди уряду та президента працювало багато людей. Людей, які не хочуть змін в Україні, яких все влаштовує, вони хочуть і надалі сидіти на потоках та вкрадати майбутнє у наших дітей. Якщо ми хочемо щось змінити, жити краще - повинні разом важко працювати, а не реагувати на провокації", – наголосив він.

Також на підтримку прем'єра Гончарука виступив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський і міністр економіки Тимофій Милованов.

Чому Гончарук написав заяву про відставку

Усе пов'язані зі скандалом щодо прослушки Гончарука, членів Кабміну та НБУ.

15 січня у мережу злили аудіозаписи з голосами нібито прем'єра Олексія Гончарука, заступників голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

Вони готували пояснення президенту щодо економічної політики, причин і наслідків зростання курсу гривні.

Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

Після цього пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів.

У "Слузі народу" коментуючи "прослушку" заявили, що не бачать причин для відставки Гончарука. Також президентська фракція звернулась до СБУ у зв'язку з публікацією відповідних аудіозаписів.

Українці оцінили роботу Олексія Гончарука: дивіться відео