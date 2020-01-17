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      У Євросоюзі відреагували на можливу відставку Гончарука

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      У ЄС запевнили, що відставка Гончарука не вплине на відносини з урядом України / kmu.gov.ua

      Європейський Союз налаштований і далі співпрацювати з урядом України незалежно від того, чи піде у відставку чинний Кабінет Міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком.

      Посол ЄС в Україні Матті Маасікас у коментарі hromadske розповів, що Євросоюз має добрі відносини з українським урядом.

      Важливо: Прем'єр Гончарук звернувся до Ради і пояснив свою заяву про відставку: відео

      Ми, і я особисто, маємо дуже гарні робочі відносини з урядом, і з окремими міністрами. Тому в якому б напрямку не розвивалися політичні події, співпраця з урядом України триватиме й надалі,
      – сказав дипломат. 

      За його словами, відставка прем'єра Гончарука не вплине на відносини та обсяг співпраці між Кабміном та ЄС.

      "Внутрішня політика — це внутрішня політика. І в демократичній державі це має велике значення. Щось може статися буквально за одну ніч. І це є лише підтвердженням життєздатності української демократії", – підсумував Маасікас.

      Що відомо про відставку Гончарука

      Очільник Кабінету Міністрів України Олексій Гончарук вранці 17 січня повідомив у фейсбуці, що написав заяву про відставку та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент.

      "Ми прийшли у владу змінювати країну завдяки цій людині – завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%", – заявив прем'єр.

      Він додав, що його заява про відставку оформлена відповідно до Конституції – написана на ім'я голови Верховної Ради, і президент має право внести її у парламент у будь-який момент.

      До рішення Зеленського уряд продовжує працювати у штатному режимі.

      Цікаво: Гончарук написав заяву про відставку: реакція міністрів уряду

      З чим пов'язані ймовірна відставка Гончарука

      Усе почалося зі скандалу, коли в мережі опублікували так звану прослушку Гончарука. На аудіозаписах нібито чути голоси Олексія Гончарука, заступників голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова та заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів. Вони обговорювали підготовку доповіді Зеленському про економічну політику, причини і наслідки зміцнення гривні. 

      Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці, а в президента Зеленського – "дуже примітивне (просте) розуміння економічних процесів".

      В уряді після цього заявили, що не мають інформації про справжність поширених аудіозаписів. Президент Зеленський 17 січня дав завдання правоохоронним органам за 2 тижні встановити походження та причетних до "злитої прослушки" з кабінету Гончарука. 

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Євросоюз Новини політики Олексій Гончарук
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