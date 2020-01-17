Могли записывать просто на телефон: Арахамия назвал две версии появления "пленок Гончарука"

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" считает, что совещание с участием Алексея Гончарука могли либо прослушивать, либо записывать прямо на мобильный телефон.

Депутат отметил, что поскольку собеседников было на совещании много, следовательно записать мог любой, пишет "УНИАН".

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Я думаю, что точно будет какое-то расследование... Существуют две версии – это "прослушка", которая стоит в чьих-то интересах, или это один из собеседников записал на свой телефон... Сколько собеседников было – все могли теоретически записать,

– сказал Арахамия.

Что обнародовали на вероятных аудиозаписях Гончарука?На совещании, проходившем 16 декабря, несколько человек обсуждали, как представить Зеленскому доклад об экономической политике, в частности объяснить состояние украинской валюты на то время. На записи слышно, как мужчина с голосом, похожим на Гончарука, говорит, что является "профаном в экономике", а президенту предлагает объяснять состояние дел на примере приготовления "Оливье".

Последствия обнародования аудиозаписей

Практически сразу Алексей Гончарук отреагировал на вероятные сливы разговоров с его участием. Он заявил, что это попытки навредить ему и правительству, ведь есть "много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

Уже на следующее утро, 17 января, премьер-министр написал заявление об отставке на имя главы Верховной Рады. Он передал документ на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому с правом внести заявление в парламент.. Сделал так потому, что мол, к власти они с президентом пришли единой командой. До того, как Зеленский не сделает политического решения, правительство будет работать в штатном режиме.

Того же дня Зеленский обязал правоохранителей за две недели найти тех, кто причастен к установке прослушки.