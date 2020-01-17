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      Могли записувати просто на телефон: Арахамія назвав дві версії появи "плівок Гончарука"

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      Арахамія назвав варіанти появи ймовірних аудіозаписів Гончарука / gettyimages.com

      Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" вважає, що нараду за участі Олексія Гончарука могли або прослуховувати, або записувати просто на мобільний телефон.

      Депутат зазначив, що оскільки співрозмовників було на нараді багато, отже записати міг будь-хто, пише "УНІАН".

      Читайте також: Зеленський "помилує" Гончарука, – листування "слуг народу"

      Я думаю, що точно буде якесь розслідування… Існує дві версії – це "прослушка", яка стоїть у чиїхось інтересах, чи це один із співрозмовників записав на власний телефон… Скільки співрозмовників було – всі могли теоретично записати,
      – сказав Арахамія.

      Що оприлюднили на ймовірних аудіозаписах Гончарука? На нараді, що відбувалася 16 грудня, декілька людей обговорювали, як представити Зеленському доповідь про економічну політику, зокрема пояснити стан української валюти на той час. На записі чути, як чоловік із голосом, схожим на Гончаруковий, каже, що є "профаном у економіці", а президенту пропонує пояснювати стан справ на прикладі приготування "Олів’є".

      Наслідки оприлюднення аудіозаписів

      Практично одразу Олексій Гончарук відрегував на ймовірні зливи розмов за його участі. Він заявив, що це це спроби нашкодити йому та уряду, адже є "багато людей, яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося".

      Уже наступного ранку, 17 січня, прем’єр-міністр написав заяву про відставку на ім'я голови Верховної Ради. Він передав документ на розгляд президентові Володимиру Зеленському з правом внести заяву у парламент.. Зробив так тому, що, мовляв, до влади вони з президентом прийшли єдиною командою. До того, як Зеленський не зробить політичного рішення, уряд працюватиме у штатному режимі.

      Того ж дня Зеленський зобов'язав правоохоронців за два тижні знайти тих, хто причетний до встановлення прослушки.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Давид Арахамія
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