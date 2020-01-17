Гончаруку дали шанс: Разумков разъяснил неоднозначный жест с заявлением премьера

В Верховную Раду заявление главы правительства так и не поступило. Все потому, что это скорее был политический жест. Если бы Зеленский согласился уволить Гончарука, то, пожалуй, переадресовал бы документ сразу на рассмотрение парламента.

Так считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в интервью на канале "Украина 24".

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Думаю, что это был больше политический жест премьер-министра, и он обратился к президенту с таким предложением. Если бы президент поддержал это предложение, я думаю, что премьер-министр обратился бы в Верховную Раду с соответствующим уже формальным заявлением о том, что он будет слагать с себя полномочия,

– высказал свое мнение Разумков.

Он уточнил: на имя спикера такое заявление от Гончарука не поступало.

"Коллеги спросили, мы сказали, что такого заявления у нас на руках фактически нет. Возможно, он передал заявление президенту государства, однако в Верховную Раду оно не поступало", – разъяснил Разумков.

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