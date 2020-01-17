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      Гончаруку дали шанс: Разумков разъяснил неоднозначный жест с заявлением премьера

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      Дмитрий Разумков / Getty images

      В Верховную Раду заявление главы правительства так и не поступило. Все потому, что это скорее был политический жест. Если бы Зеленский согласился уволить Гончарука, то, пожалуй, переадресовал бы документ сразу на рассмотрение парламента.

      Так считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом он рассказал в интервью на канале "Украина 24".

      Это интересно: Гончарук объяснил, почему избегает вопросов о резонансной прослушке с его участием

      Думаю, что это был больше политический жест премьер-министра, и он обратился к президенту с таким предложением. Если бы президент поддержал это предложение, я думаю, что премьер-министр обратился бы в Верховную Раду с соответствующим уже формальным заявлением о том, что он будет слагать с себя полномочия,
      – высказал свое мнение Разумков.

      Он уточнил: на имя спикера такое заявление от Гончарука не поступало.

      "Коллеги спросили, мы сказали, что такого заявления у нас на руках фактически нет. Возможно, он передал заявление президенту государства, однако в Верховную Раду оно не поступало", – разъяснил Разумков.

      "Эпопея" с освобождением Гончарука: коротко

      • Вечером 15 января в сети распространили запись неоднозначного разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. В обнародованной записи фигуранты якобы вырабатывали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
      • Во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике. Звучало в записях и о его желании уволится.
      • Эти пленки якобы таки были записаны в кабинете премьера, однако фразы аудио – вырваны из контекста и смонтированы. По крайней мере, так говорил сам Гончарук.
      • Однако уже утром 17 января он огорошил заявлением – подал документ об уходе на рассмотрение Зеленскому. Впрочем, самое интересное, что уволить Гончарука может лишь Верховная Рада.
      • В конце вечером 17 января Зеленский "помиловал" Гончарука, провел с ним совместную встречу и дал ряд поручений.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Дмитрий Разумков Прослушка Гончарука Алексей Гончарук
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