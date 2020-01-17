Зарплати чиновників: скільки має отримувати урядовець і які оклади в ЄС

Скандал навколо високих зарплат і премій урядовців викликав серйозний резонанс у суспільстві. Якими повинні бути зарплати високопосадовців і скільки отримують чиновники в Європі, – в матеріалі 24 каналу.

Який оптимальний розмір зарплат повинен бути в чиновників?

На переконання експертів, зарплати держслужбовцям потрібно підвищувати з метою запобігання корупції. Утім, необхідно враховувати кілька факторів. Зокрема, що високі зарплати – не є гарантією від корупції. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, одночасно необхідний жорсткий антикорупційний контроль.

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Україна йде шляхом легалізації доходів, боротьби з тіньовим ринком. Тому, якщо хочемо, щоб у нас були кваліфіковані державні топменеджери, у них повинен бути стимул. Зарплата на рівні тисячі доларів і менше – недостатній стимул. Мінімум дві тисячі доларів,

– вважає Володимир Фесенко.

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При цьому, зазначає політолог, повинні бути жорсткі заходи по боротьбі з корупцією. Невідворотність покарання. Водночас, наголошує він: не можна занадто підвищувати зарплату. Коли розрив між доходами простих громадян, (у нас ще й пенсії дуже маленькі,) і топчиновників у десятки або сотні разів, це викликатиме сильне роздратування населення.



Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

"У міжнародній практиці розриви між зарплатами чиновників і звичайних громадян не більше, ніж у десять разів. Кабмін Гончарука йде по такому шляху", – зазначає Фесенко.

Залишається проблема, яка викликає величезне роздратування українців, – премії. На думку експерта, не треба оцінювати державний менеджмент за критеріями і стандартами приватної компанії. Вони працюють на державу і повинні бути свої обмеження. Якщо дати Нафтогазу або Укрзалізниці працювати за принципом приватної кампанії, то отримаємо величезні соціальні проблеми.

Чому урядовцям підвищили зарплату?

Підвищення зарплат високопосадовцям прем’єр Гончарук пояснив боротьбою з корупцією. За його словами, чиновники всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем. І попросив не спекулювати цим питанням.

Робота топменеджерів має відповідно винагороджуватися. На них покладена велика відповідальність за результати їхньої роботи. Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабміну нададуть деталізацію з поясненнями,

– написав Гончарук у Facebook.

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Нагадаємо, згідно оприлюднених декларацій стало відомо, що в грудні багато міністрів отримали високі зарплати і премії. Найбільше всіх – керівники Мінкульту. Глава відомства Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. До речі, прем’єр Гончарук отримав найнижчу зарплату – 76 тисяч гривень.



Олексій Гончарук закликав не спекулювати темою зарплат / Фото Getty

Крім того, 15 січня Кабмін підвищив оклад для топчиновників. Зарплата вищого керівництва коливатиметься від 24 тисяч гривень до 37 тисяч. Встановлено граничний розмір премій і надбавок – по 200% від окладу.

Міністр уряду Дмитро Дубілет повідомив, що уряд щомісяця звітуватиме про отримані зарплати.

"На сайті Кабміну буде щомісяця публікуватись дохід, який отримують міністри, їхні заступники. Щоб не було цієї гри, коли ЗМІ запитали, ми відповіли, і вирує постійно дискусія", – заявив Дубілет.

Міністр додав, що з'являться показники ефективності роботи міністрів. Саме від їх виконання і залежатиме рівень доходів.

Які зарплати в європейських чиновників?

Українські топчиновники, виявляється, отримують найнижчі зарплати в Європі. Згідно даних Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), більше всіх отримує президент Швейцарії (президент Швейцарії не є главою держави, функції глави держави виконують колективно 7 членів Федеральної ради – 24), – понад 34 тисячі євро в місяць. Далі канцлер Німеччини – понад 24 тисячі євро. На третьому місці австрійський канцлер – близько 23 тисяч євро. Міністри в Німеччині заробляють в середньому більше 20 тисяч євро.

Суттєва зарплата у прем'єр-міністра Великобританії – 12 894 фунтів стерлінгів. Зарплати міністрів різні. Залежно від сфери діяльності. У деяких середня по країні – трохи більше 2 тисяч стерлінгів. Інші можуть отримувати і вагомішу оплату – понад 80 тисяч стерлінгів.



Ангела Меркель одна з найбільш оплачуваних прем’єрок / Фото Getty

Французький прем’єр отримує практично стільки ж, як і британський колега, – 15 тисяч євро. Зарплати міністрів у півтора рази менше – майже 10 тисяч євро.

Прем’єр нашого найближчого сусіда Польщі отримує 15,7 тисяч злотих (близько 2, 5 тисяч євро). Міністр – до 13,6 тисяч (трохи більше двох тисяч євро). Топчиновники мають право на доплати, максимум 20%.